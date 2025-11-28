Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

One Mount: Tự chủ công nghệ lõi để kiến tạo hạ tầng số cho nền kinh tế

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
28/11/2025 14:00 GMT+7

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, trước các chuyên gia quốc tế từ WEF và UNESCO, đại diện Tập đoàn One Mount khẳng định: 'Để Việt Nam không lỡ nhịp trong kỷ nguyên vươn mình, doanh nghiệp công nghệ trong nước phải làm chủ được dữ liệu và các nền tảng biến công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất cho quốc gia'.

Dấu ấn trí tuệ Việt trên diễn đàn kinh tế quốc tế

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Autumn Economic Forum) với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" quy tụ hơn 1.500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Chính phủ, đại diện Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Sự kiện vinh dự đón tiếp lãnh đạo Chính phủ cùng sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế: Ông Borge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành WEF, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành WEF, đại diện UNESCO tại Việt Nam.

One Mount: Tự chủ công nghệ lõi để kiến tạo hạ tầng số cho nền kinh tế - Ảnh 1.

Talkshow “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW” quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực từ công nghệ, kinh tế, đến kỹ thuật

Tại Talkshow mở màn "Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW", ông Phạm Minh Phương, Giám đốc Công nghệ (CTO) Tập đoàn One Mount đã có những chia sẻ trước các chuyên gia hàng đầu từ WEF và UNESCO. Không dừng lại ở câu chuyện xu hướng, đại diện One Mount đưa ra lời giải cho bài toán: Làm thế nào để công nghệ trở thành "xương sống" cho nền kinh tế số Việt Nam?

Theo ông Phương, khu vực Đông Nam Á và thế giới đang chứng kiến cuộc đua khốc liệt về chủ quyền số: "Việc đầu tư vào các công nghệ lõi như AI, Big Data hay Blockchain không chỉ là bài toán kinh tế, mà là vấn đề chủ quyền số của mỗi quốc gia", ông Phương nhấn mạnh. Ông cho rằng, để thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nền tảng toàn cầu, Việt Nam cần những doanh nghiệp đủ lực để xây dựng hạ tầng dữ liệu nội địa vững chắc.

Từ "Innovation Hub" đến động lực tăng trưởng quốc gia

Với vai trò là "Innovation Hub" (Trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo) One Mount đang hiện thực hóa tầm nhìn về chủ quyền số thông qua việc giải quyết những "điểm nghẽn" của thị trường bằng công nghệ.

One Mount: Tự chủ công nghệ lõi để kiến tạo hạ tầng số cho nền kinh tế - Ảnh 2.

One Mount là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với nền tảng hệ sinh thái vững chắc

One Mount với năng lực mạnh mẽ về công nghệ, dữ liệu và AI đã và đang tiên phong kiến tạo các giải pháp để giải quyết những "bài toán lớn" của xã hội, từ tiêu dùng, bán lẻ, bất động sản đến chăm sóc sức khỏe:

  • OneShop kết nối, số hóa hơn 100.000 cửa hàng bán lẻ với nhà cung cấp và dịch vụ tài chính, giúp tối ưu chuỗi cung ứng, giảm chi phí và thúc đẩy phân phối bền vững.
  • OneU mang đến hành trình chi tiêu - ưu đãi liền mạch cho hàng triệu khách hàng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả và kết nối hành trình thanh toán của các đối tác.
  • OneHousing giúp quá trình mua nhà minh bạch và thuận tiện nhờ dữ liệu chuẩn hóa và hệ sinh thái dịch vụ đầy đủ, số hóa.
  • IVI Group tạo ra trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thông minh khi kết nối bệnh nhân, bác sĩ, bệnh viện và bảo hiểm trên một nền tảng công nghệ thống nhất.

Đề xuất chiến lược: Hợp tác công - tư để bứt phá

Tại diễn đàn, để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển tất yếu, đại diện One Mount đã đưa ra các đề xuất hợp tác chiến lược mang tầm quốc gia.

One Mount: Tự chủ công nghệ lõi để kiến tạo hạ tầng số cho nền kinh tế - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Phương - Giám đốc công nghệ Tập đoàn One Mount chia sẻ tại Talkshow “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”.

Bên cạnh đó là sáng kiến thành lập "Liên minh Bán lẻ Số" (Digital Retail Alliance) cùng các tập đoàn lớn, nhằm chia sẻ dữ liệu và các công cụ AI tối ưu chuỗi cung ứng, hướng tới mục tiêu 40% quy trình đặt hàng tự động hóa vào năm 2027.

Những cam kết này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy của One Mount: Từ việc phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái, doanh nghiệp đang bước sang giai đoạn "phụng sự đất nước".

"Chuyển đổi số là phương tiện, phát triển xanh là mục tiêu, và kiến tạo hệ sinh thái mở là chìa khóa", ông Phạm Minh Phương đúc kết. Với năng lực làm chủ công nghệ lõi và chiến lược dữ liệu bài bản, One Mount đang từng bước khẳng định vai trò đóng góp cho nền kinh tế số, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Khám phá thêm chủ đề

One Mount diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 Tự chủ công nghệ lõi Tập đoàn One Mount
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận