One Mount: Tự chủ công nghệ lõi để kiến tạo hạ tầng số cho nền kinh tế

Dấu ấn trí tuệ Việt trên diễn đàn kinh tế quốc tế

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Autumn Economic Forum) với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" quy tụ hơn 1.500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Chính phủ, đại diện Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Sự kiện vinh dự đón tiếp lãnh đạo Chính phủ cùng sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế: Ông Borge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành WEF, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành WEF, đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Talkshow “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW” quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực từ công nghệ, kinh tế, đến kỹ thuật

Tại Talkshow mở màn "Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW", ông Phạm Minh Phương, Giám đốc Công nghệ (CTO) Tập đoàn One Mount đã có những chia sẻ trước các chuyên gia hàng đầu từ WEF và UNESCO. Không dừng lại ở câu chuyện xu hướng, đại diện One Mount đưa ra lời giải cho bài toán: Làm thế nào để công nghệ trở thành "xương sống" cho nền kinh tế số Việt Nam?

Theo ông Phương, khu vực Đông Nam Á và thế giới đang chứng kiến cuộc đua khốc liệt về chủ quyền số: "Việc đầu tư vào các công nghệ lõi như AI, Big Data hay Blockchain không chỉ là bài toán kinh tế, mà là vấn đề chủ quyền số của mỗi quốc gia", ông Phương nhấn mạnh. Ông cho rằng, để thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nền tảng toàn cầu, Việt Nam cần những doanh nghiệp đủ lực để xây dựng hạ tầng dữ liệu nội địa vững chắc.

Từ "Innovation Hub" đến động lực tăng trưởng quốc gia

Với vai trò là "Innovation Hub" (Trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo) One Mount đang hiện thực hóa tầm nhìn về chủ quyền số thông qua việc giải quyết những "điểm nghẽn" của thị trường bằng công nghệ.

One Mount là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với nền tảng hệ sinh thái vững chắc

One Mount với năng lực mạnh mẽ về công nghệ, dữ liệu và AI đã và đang tiên phong kiến tạo các giải pháp để giải quyết những "bài toán lớn" của xã hội, từ tiêu dùng, bán lẻ, bất động sản đến chăm sóc sức khỏe:

OneShop kết nối, số hóa hơn 100.000 cửa hàng bán lẻ với nhà cung cấp và dịch vụ tài chính, giúp tối ưu chuỗi cung ứng, giảm chi phí và thúc đẩy phân phối bền vững.

OneU mang đến hành trình chi tiêu - ưu đãi liền mạch cho hàng triệu khách hàng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả và kết nối hành trình thanh toán của các đối tác.

OneHousing giúp quá trình mua nhà minh bạch và thuận tiện nhờ dữ liệu chuẩn hóa và hệ sinh thái dịch vụ đầy đủ, số hóa.

IVI Group tạo ra trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thông minh khi kết nối bệnh nhân, bác sĩ, bệnh viện và bảo hiểm trên một nền tảng công nghệ thống nhất.

Đề xuất chiến lược: Hợp tác công - tư để bứt phá

Tại diễn đàn, để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển tất yếu, đại diện One Mount đã đưa ra các đề xuất hợp tác chiến lược mang tầm quốc gia.

Ông Phạm Minh Phương - Giám đốc công nghệ Tập đoàn One Mount chia sẻ tại Talkshow “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation NOW”.

Bên cạnh đó là sáng kiến thành lập "Liên minh Bán lẻ Số" (Digital Retail Alliance) cùng các tập đoàn lớn, nhằm chia sẻ dữ liệu và các công cụ AI tối ưu chuỗi cung ứng, hướng tới mục tiêu 40% quy trình đặt hàng tự động hóa vào năm 2027.

Những cam kết này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy của One Mount: Từ việc phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái, doanh nghiệp đang bước sang giai đoạn "phụng sự đất nước".

"Chuyển đổi số là phương tiện, phát triển xanh là mục tiêu, và kiến tạo hệ sinh thái mở là chìa khóa", ông Phạm Minh Phương đúc kết. Với năng lực làm chủ công nghệ lõi và chiến lược dữ liệu bài bản, One Mount đang từng bước khẳng định vai trò đóng góp cho nền kinh tế số, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.