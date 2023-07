‘One Piece’ bản người đóng có gì đáng mong đợi?

Có sự tham gia của 'cha đẻ' One Piece

Ra mắt vào năm 1997, One Piece ( tựa Việt: Đảo hải tặc) của tác giả Eiichiro Oda là một trong những bộ truyện tranh Nhật Bản ăn khách nhất thế giới. Nó được xem như tượng đài của dòng manga dành cho thiếu niên nói về chủ đề phiêu lưu. Đã 26 năm trôi qua, One Piece vẫn giữ được sức hút mãnh liệt, được các tín đồ truyện tranh nô nức đón đọc mỗi khi ra tập mới. Khi được làm thành anime (hoạt hình), One Piece cũng nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả, được mua bản quyền phát sóng ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

One Piece được xem như một trong những bộ truyện tranh ăn khách nhất của Nhật Bản SƯU TẦM

Dự án One Piece live-action được công bố vào năm 2017, do Netflix kết hợp với Tomrrow Studios đầu tư sản xuất. Từ trước đến nay, việc thực hiện bản người đóng cho những bộ anime đình đám luôn gây tranh cãi bởi dễ bị so sánh với bản gốc. Để đảm bảo uy tín, ê kíp One Piece đã mời tác giả của loạt truyện tranh Eiichiro Oda làm nhà sản xuất và tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện bộ phim ngay từ khâu viết kịch bản cho đến casting diễn viên, thiết kế bối cảnh.

Dự án One Piece live-action được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của "cha đẻ" bộ manga Eiichiro Oda NETFLIX

5 gương mặt trẻ đa quốc tịch được lựa chọn thủ vai 5 nhân vật gốc của One Piece COLLIDER

Sau 6 năm phát triển và đi vào sản xuất, One Piece live-action đã công bố dàn diễn viên chính và ấn định ngày công chiếu vào 31.8.2023. Bản live-action sẽ khai thác những sự kiện thuở "sơ khai" của băng hải tặc Mũ Rơm tại East Sea, với các thành viên nòng cốt là: Monkey D. Luffy, Zoro, Nami, Ussop và Sanji. Phần phim đầu tiên bao gồm 8 tập.

Chiếc tàu Going Merry huyền thoại xuất hiện trên poster đầu tiên của One Piece live-action NETFLIX

Nhiều người thắc mắc vì sao One Piece live-action cần đến 6 năm để hoàn thành 10 tập phim. Đứng trước thắc mắc này, đại diện đơn vị phát hành Netflix cho biết ê kíp chỉ dám cho "trình làng" phim một khi "cha đẻ" One Piece Eiichiro Oda hoàn toàn hài lòng về nó. Hơn nữa, quá trình sản xuất cũng bị gián đoạn vì dịch Covid-19.

18 triệu USD cho 1 tập phim

Sau khi trailer đầu tiên của phim được tung ra hồi giữa tháng 6, cộng đồng fan One Piece tỏ vẻ khá hài lòng trước hình ảnh bắt mắt của bối cảnh cũng như tinh thần của các diễn viên. Dàn cast của One Piece hội tụ những gương mặt đình đám lẫn mới mẻ, đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

One Piece live-action lấy mốc thời gian băng hải tặc Mũ Rơm mới thành lập NETFLIX

Gây chú ý nhất có lẽ là nhân vật Zoro, được thủ vai bởi mỹ nam nổi danh Nhật Bản Mackenyu. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, Mackenyu còn có lợi thế về khả năng hành động, kiếm pháp khi cha ruột của anh là huyền thoại võ thuật Nhật Bản Sonny Chiba. Nhân tố vào vai thủ lĩnh băng hải tặc Mũ Rơm Luffy cũng được nhiều khán giả quan tâm. Vai diễn này cuối cùng đã về tay chàng diễn viên trẻ người Mexico Iñaki Godoy, năm nay cậu mới 19 tuổi.

Diễn viên 19 tuổi Iñaki Godoy được chọn vào vai thuyền trưởng Luffy NETFLIX

Dàn diễn viên One Piece live-action sở hữu ngoại hình nổi bật NETFLIX

Ngoài ra, nhân vật đầu bếp lãng tử Sanji được giao cho "nam thần" người Tây Ban Nha Taz Skylar. Vai Ussop được thể hiện bởi Jacob Romero Gibson. Trong khi đó, "bóng hồng" duy nhất của băng hải tặc - Hoa tiêu Nami do nữ diễn viên người Mỹ xinh đẹp Emily Rudd thủ vai. Các diễn viên được đánh giá sở hữu ngoại hình và thần thái rất giống với bản gốc hoạt hình.

Chưa dừng lại ở đó, Netflix còn làm hẳn một bản phim lồng tiếng Nhật song song với bản tiếng Anh. Dàn diễn viên Nhật Bản sẽ lồng tiếng cho các nhân vật trong One Piece gồm: nữ diễn viên Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi, Hiroaki Hirata. Họ là những tên tuổi kỳ cựu đã lồng tiếng cho dàn nhân vật One Piece bản anime từ tận năm 1999. Mới đây, đoạn clip Mayumi Tanaka (diễn viên lồng tiếng cho Luffy bản hoạt hình) gặp gỡ và trao cho Iñaki Godoy (Luffy live-action) chiếc mũ rơm biểu tượng gây xúc động mạnh cho cộng đồng fan One Piece.

Các diễn viên One Piece live-action ra mắt người hâm mộ tại sự kiện Netflix Tumdum diễn ra ở Brazil NETFLIX

Theo CBR, One Piece live-action hiện đang giữ kỷ lục phim truyền hình chuyển thể từ anime đắt đỏ nhất từng được thực hiện. Kinh phí mà Netflix chi cho mỗi tập phim lên tới 18 triệu USD. Phần đầu tiên có 8 tập. Như vậy, tổng kinh phí thực hiện toàn bộ dự án lên đến khoảng 180 triệu USD, ngang ngửa một phim bom tấn chiếu rạp. Với mức độ đầu tư này, khán giả kỳ vọng phim có thể mang đến những kỹ xảo mướt mắt, tái hiện một cách hoành tráng nhất những chuyến hải trình, những trận đấu trứ danh của băng hải tặc Mũ Rơm.