'One Piece' ngưng ra truyện vì họa sĩ Eiichiro Oda phẫu thuật mắt

Theo thông báo của trang web, tạp chí truyện tranh Shonen Jump, nơi đăng trường kỳ các số mới của One Piece, sẽ ngưng ra truyện từ số 29 đến số 32 (từ ngày 19.6 đến ngày 10.7), do tác giả Eiichiro Oda nghỉ để phẫu thuật loạn thị.

Họa sĩ Eiichiro Oda cho biết loạn thị khiến anh khó tập trung làm việc, mọi thứ nhòe đi khi nhìn và nó có thể làm ảnh hưởng đến sáng tác của anh. Anh quyết định phẫu thuật sau khi đã trao đổi nhiều lần với biên tập viên năm 2022.

Nhà xuất bản Shueisha hiện đã xuất bản One Piece tập 105 vào ngày 3.3. Tập 106 dự kiến ra mắt độc giả vào ngày 6.7 tới. Về tình trạng truyện trên tạp chí, One Piece sẽ tái xuất hiện trên Shonen Jump từ số 33, tức ngày 18.7. Số 28 của Shonen Jump vẫn có One Piece (trước khi Eiichiro Oda nghỉ) và sẽ ra mắt vào ngày 12.6 tới.

Bìa One Piece tập 105 xuất bản ở Nhật hồi tháng 3 SHUEISHA/THE ANIMEX

Kể từ ngày họa sĩ truyện tranh này đăng số đầu tiên của One Piece trên Shonen Jump - vào 19.7.1997, anh đã miệt mài làm việc, cống hiến cho người đọc suốt 26 năm qua, hiện tại số chương của One Piece đã lên tới hơn 1.000, và câu chuyện của Monkey D. Luffy đang đến hồi kịch tính.

Ở tuổi 48, tần suất nghỉ của Eiichiro Oda ngày càng nhiều. Anh nghỉ vào các năm 2010, 2013, 2021, 2022. Trong tâm thư viết cho người hâm mộ (được đăng trên trang web của One Piece), Eiichiro Oda cảm ơn sự ủng hộ của độc giả và sẽ cố gắng trở lại trong thời gian sớm.