One UI 7 beta mang đến những tính năng mới nào?

Theo Digital Trends, Samsung vừa chính thức tung ra bản beta của One UI 7, giao diện người dùng mới nhất dành cho smartphone Galaxy. Hiện tại, người dùng dòng điện thoại Galaxy S24 tại một số quốc gia như Mỹ, Anh, Ấn Độ và Hàn Quốc sẽ được trải nghiệm đầu tiên.

One UI 7 hứa hẹn mang đến một loạt cải tiến đáng kể, từ thiết kế giao diện đến các tính năng thông minh và bảo mật.

One UI 7 mang đến nhiều tính năng mới cho người dùng Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEXTPIT

Giao diện One UI 7 mới mẻ, được tinh giản

One UI 7 khoác lên mình diện mạo mới với thiết kế đơn giản, trực quan và giàu cảm xúc. Màn hình chính và màn hình khóa được tinh gọn, loại bỏ sự lộn xộn, mang đến trải nghiệm liền mạch và tập trung. Các widget One UI mới cùng khả năng tùy chỉnh cao giúp người dùng cá nhân hóa giao diện theo sở thích.

Now Bar: 'Dynamic Island' của Samsung?

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của One UI 7 là Now Bar, một hệ thống thông báo mới được thiết kế để "cách mạng hóa trải nghiệm màn hình khóa". Now Bar hoạt động tương tự Dynamic Island trên iPhone, hiển thị thông báo và cho phép tương tác nhanh chóng mà không cần mở khóa điện thoại. Tuy nhiên, tính năng này chỉ khả dụng trên các thiết bị Galaxy S series sắp ra mắt, dự kiến là Galaxy S25.

Các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) được nâng tầm

Galaxy AI tiếp tục được nâng cấp với nhiều tính năng mới. Chế độ Writing Assist được mở rộng khả năng hỗ trợ trên nhiều ứng dụng, giúp người dùng soạn thảo văn bản hiệu quả hơn. Trong khi đó, chế độ Call Transcript hiện đã hỗ trợ tới 20 ngôn ngữ, có khả năng tự động ghi lại nội dung cuộc gọi và chuyển đổi thành văn bản.

Samsung cũng cam kết sẽ tiếp tục tích hợp AI sâu rộng vào One UI, mang đến trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa.

Ứng dụng camera được thiết kế lại

Ứng dụng camera trên One UI 7 được thiết kế lại với giao diện thân thiện, các nút điều khiển mới và chế độ chụp đa dạng. Chế độ Pro cũng được cải tiến, mang đến trải nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp với các điều khiển thủ công dễ sử dụng và tính năng kiểm soát tốc độ zoom mới.

Bảo mật tăng cường với Knox Matrix

One UI 7 tích hợp Knox Matrix, hệ thống bảo mật tiên tiến của Samsung, giúp bảo vệ toàn diện dữ liệu người dùng. Bảng điều khiển trực quan cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra và quản lý trạng thái bảo mật của thiết bị.

Bên cạnh đó, tính năng Identity Check mới cũng mang đến khả năng chống trộm vượt trội, bằng cách yêu cầu xác thực sinh trắc học khi phát hiện mã PIN bị xâm phạm.

Cách tham gia chương trình beta

Người dùng Galaxy S24 tại các quốc gia được hỗ trợ có thể đăng ký tham gia chương trình beta One UI 7 thông qua ứng dụng Samsung Members. Phiên bản chính thức của One UI 7 dự kiến sẽ được phát hành cùng với dòng Galaxy S25 vào đầu năm 2025.