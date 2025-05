One UI 7 đang khiến nhiều thiết bị Galaxy hao pin nghiêm trọng

Sau khi cập nhật One UI 7, nhiều người dùng Galaxy S24 và Z Fold 6 đã bày tỏ sự thất vọng khi trải nghiệm của họ không đạt được kỳ vọng, đặc biệt khi rất nhiều phản hồi cho thấy thời lượng pin của chúng đã giảm mạnh sau khi cập nhật.

Nhiều người dùng đang than trời vì thời lượng pin sụt giảm mạnh sau khi cập nhật One UI 7 ẢNH: REUTERS

Một số người dùng cho biết họ phải sạc điện thoại nhiều lần trong ngày, điều mà trước đây họ không phải lo lắng. Một người dùng chia sẻ: "Tôi sử dụng Galaxy S24 bản thường và nhận thấy pin của mình hết nhanh hơn rất nhiều", trong khi một người khác cho biết: "Chiếc Galaxy S24 Ultra của tôi trước khi cập nhật có thể hoạt động liên tục trong 7 giờ với 30% pin còn lại. Giờ đây, sau 5 giờ sử dụng, tôi chỉ còn 22%".

Mặc dù một số người đã thử các biện pháp như xóa bộ nhớ đệm hoặc khôi phục cài đặt gốc để cải thiện tình hình nhưng không phải ai cũng thành công. Một người dùng trên Reddit cho biết: "Sau khi cập nhật, tôi nhận thấy pin yếu nên đã thử xóa bộ nhớ đệm hệ thống. Tuy nhiên cách này không hiệu quả, chỉ khi khôi phục cài đặt gốc, mọi thứ mới trở lại bình thường".

Ngoài vấn đề về pin, một số người dùng cũng phản ánh thiết bị của họ dễ bị quá nhiệt hơn sau khi cập nhật. Một người dùng chia sẻ: "Tôi phải sạc điện thoại khoảng 4 lần một ngày. Nếu sử dụng YouTube, điện thoại sẽ nóng lên".

One UI 7 cũng 'làm hại' thời lượng pin Galaxy S23?

Không chỉ người dùng Galaxy S24 và Z Fold 6 mà người dùng Galaxy S23 cũng đã báo cáo tình trạng hao pin tương tự sau khi cập nhật One UI 7. Một người dùng Reddit cho biết họ phải sạc "nhiều lần trong ngày" khi sử dụng các ứng dụng như Reddit và YouTube.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Tuy nhiên, một số người dùng khác lại không gặp vấn đề và thậm chí cho biết thời lượng pin thiết bị của họ còn tốt hơn so với One UI 6 sau khi cập nhật lên One UI 7.

Được biết, vấn đề hao pin và nóng máy sau khi cập nhật không phải là điều mới mẻ đối với các thiết bị Android. Các bản cập nhật lớn thường làm gián đoạn tính năng tối ưu hóa pin, khiến thiết bị cần thời gian để học lại thói quen sử dụng của người dùng. Theo SamMobile, tình trạng hao pin này sẽ được cải thiện sau vài tuần sử dụng khi hệ thống dần nhận diện lại các mẫu sử dụng.