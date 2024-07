One UI 7 sẽ mang đến thay đổi lớn về thiết kế và hiệu suất

Theo Android Central, báo cáo đến từ chuyên gia rò rỉ IceUniverse trên Weibo cho biết One UI 7 sẽ là phiên bản có nhiều thay đổi nhất khi công ty muốn “vẽ lại” các biểu tượng ứng dụng mà người dùng trải nghiệm khi vuốt trên màn hình chính. Bên cạnh đó, menu thả xuống trên giao diện cũng sẽ mang đến một “sức sống mới”.



One UI 7 sẽ mang đến một cuộc đại tu lớn trong thiết kế CHỤP MÀN HÌNH SAM HIVE

Thông tin này ngày càng được tin tưởng khi một báo cáo khác từ người dùng TheOneCID trên X cho biết nhà sản xuất Hàn Quốc có thể lấy một vài manh mối thiết kế từ Apple, trong đó trung tâm điều khiển được đại tu hoàn toàn. Điều này phù hợp với những gì mà Ice Universe chia sẻ trên Weibo.

Hiện tại vẫn chưa rõ Samsung đã lên kế hoạch ra sao với bản cập nhật One UI 7 lớn tiếp theo. Một báo cáo vào tháng 5 cho biết công ty có thể đã bắt đầu thử nghiệm giao diện nội bộ dựa trên Android 15 trên Galaxy S24, tuy nhiên hãng có thể trì hoãn phát hành One UI 7 do đang phát triển bản cập nhật One UI 6.1.1.

Bản vá phần mềm này cần xử lý nhiều tính năng mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), chẳng hạn như chức năng hình ảnh “nghệ thuật graffiti” được đồn đại. Hôm 15.7, Samsung đã xác nhận danh sách các thiết bị đủ điều kiện cập nhật One UI 6.1.1 cùng với một số tính năng AI mà người dùng có thể mong đợi. Mặc dù tất cả đều liên quan đến các tính năng chỉnh sửa ảnh và camera, một thành viên công ty cho biết người dùng có thể mong đợi các tính năng “AI tạo sinh” như Portrait Studio và Sketch to Image được triển khai trong bản cập nhật mới.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về thời điểm phát hành chính thức của One UI 7 cũng như One UI 6.1.1 vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, One UI 7 beta có thể sớm được triển khai sau khi Android 15 được Google phát hành tại sự kiện ra mắt dòng Pixel 9 mà công ty dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm nay.