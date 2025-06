One UI 8 'ế khách' so với One UI 7

Chương trình thử nghiệm này của Samsung cho phép người dùng dòng Galaxy S25 trải nghiệm trước các tính năng mới của One UI 8 trước khi bản cập nhật chính thức được phát hành. Mặc dù vậy, không giống với One UI 7 năm ngoái, sự phấn khích từ cộng đồng người dùng đối với One UI 8 Beta dường như không đạt được mức độ mong đợi.

Nhiều vấn đề khác nhau khiến One UI 8 chưa được người dùng Galaxy hứng khởi như tiền nhiệm ẢNH: TECHRADAR

Lý do nào khiến One UI 8 kém sức hút?

Mặc dù One UI 8 Beta được phát hành sớm hơn dự kiến, nhưng nó vẫn chưa thu hút được sự chú ý tương tự như phiên bản trước. Một trong những lý do có thể là do One UI 7 đã mang đến nhiều thay đổi lớn, từ giao diện người dùng được cải tiến đến các tính năng mới nổi bật. Bản cập nhật này đã làm mới toàn bộ giao diện, từ biểu tượng ứng dụng đến thanh trạng thái, giúp người dùng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt ngay khi cài đặt.

Một số điểm nổi bật của One UI 7 bao gồm Now Bar giúp truy cập nhanh vào các công cụ và ứng dụng quan trọng, kết hợp với các biểu tượng được thiết kế lại, ngăn kéo ứng dụng theo chiều dọc và tùy chỉnh tiện ích tốt hơn. Ngay sau khi chương trình One UI 7 Beta ra mắt vào tháng 12.2024, nền tảng này đã tạo ra sự phấn khích lớn trong cộng đồng người dùng Galaxy S24.

Đến với One UI 8 Beta, chương trình này được phát hành vào cuối tháng 5 vừa qua, nhưng đến nay, Samsung vẫn chưa mở rộng bản cập nhật cho nhiều thiết bị Galaxy khác, bao gồm cả dòng Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 và Galaxy Z Fold 6. Trong khi đó, One UI 7 Beta đã có sẵn cho nhiều loại thiết bị Galaxy, từ các mẫu cao cấp đến máy tính bảng, cũng như dòng Galaxy A giúp tạo cơ hội cho nhiều người dùng trải nghiệm các tính năng mới.

Giới thiệu các tính năng mới đáng chú ý của One UI 7

Các thông tin hiện tại cho biết One UI 8 Beta có thể vẫn chỉ dành riêng cho dòng Galaxy S25, điều này hạn chế số lượng người dùng được trải nghiệm.

Một lý do khác khiến sự quan tâm đối với One UI 8 Beta giảm sút có thể là do bản cập nhật này chỉ mang lại những thay đổi nhỏ, tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm hiện có thay vì giới thiệu các tính năng mới táo bạo. Trong thực tế, nhiều người có thể không nhận thấy sự khác biệt lớn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dù không tạo ra xu hướng mới, One UI 8 Beta vẫn đáng để thử nghiệm. Bản cập nhật này hứa hẹn mang lại hiệu suất tốt hơn, hoạt ảnh mượt mà hơn và bảo mật được cải thiện. Phiên bản ổn định của One UI 8 dự kiến sẽ chính thức được phát hành cùng các mẫu Galaxy Z Flip 7 và Z Fold 7 vào tháng sau.