One UI 8 là lý do để người dùng quay lại với Samsung

Tuy nhiên, khi One UI 7 ra mắt, nhiều người đã thực sự chú ý với điện thoại Samsung trở lại, đặc biệt sau những phản hồi tích cực của cộng đồng với giao diện này. Khi One UI 8 bắt đầu xuất hiện ở dạng beta, suy nghĩ quay trở lại với điện thoại Samsung càng trở nên nhiều hơn.

One UI 8 là cách để Samsung lôi kéo khách hàng quay trở lại ẢNH: TECHRADAR

Điều đầu tiên có thể khẳng định là bản cập nhật One UI 7 đã đặt nền móng cho sự trở lại của Samsung. Hai tính năng nổi bật là Now Bar và Writing Assistant. Now Bar không chỉ là một thành phần giao diện mới mà còn giúp người dùng dễ dàng theo dõi các hoạt động thời gian thực như bộ đếm thời gian, phát nhạc hay cuộc gọi đang diễn ra ngay trên màn hình khóa. Điều này tạo ra sự phân tách rõ ràng giữa các thông báo thụ động và các hoạt động quan trọng, giúp người dùng tương tác nhanh chóng mà không bị rối mắt.

Writing Assistant cũng là một điểm nhấn cho phép người dùng dễ dàng diễn đạt lại, tóm tắt hoặc định dạng văn bản mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Đây được xem là một cải tiến đáng giá cho những ai thường xuyên làm việc với văn bản.

Những ấn tượng ban đầu của One UI 8

Sau khi trải nghiệm One UI 7, nhiều người bắt đầu tìm hiểu về bản beta của One UI 8. Các kênh tin tức như SamMobile đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích để mọi người càng nhận ra những gì Samsung đang làm là rất ấn tượng. Trong khi đó, bản cập nhật Android 16 trên Pixel lại không mang lại nhiều điều mới mẻ. Mặc dù có những cải tiến về chất lượng cuộc sống, nhưng không có sự thay đổi đáng kể nào.

Những thay đổi của One UI 8 được cho là tốt hơn so với Android 16 ẢNH: SAMSUNG

Trong One UI 8 beta, Samsung đã giới thiệu chế độ đa nhiệm 90:10 cho phép người dùng giữ một ứng dụng hiển thị đầy đủ trong khi thu nhỏ ứng dụng thứ hai. Điều này rất hữu ích, đặc biệt với những chiếc điện thoại nhỏ như Pixel 8 nhằm tối ưu hóa không gian màn hình.

Không chỉ có vậy, One UI 8 mang đến nhiều điểm nhấn thú vị như hình nền động và kiểu đồng hồ hoạt hình mới tạo nên một giao diện sống động và hoàn hảo. Mặc dù khác biệt so với Material Design, nhiều người thực sự thích sự mới mẻ này.

Samsung vẫn còn nhiều điều phải làm, bất chấp công ty đang có những cải tiến ấn tượng về giao diện người dùng, đặc biệt với những ai quan tâm đến sự đơn giản và thanh lịch. Trong khi đó, Google đang chuẩn bị cho ngôn ngữ thiết kế Material 3 Expressive áp dụng vào Android 16 khi hệ điều hành này ra mắt, vốn có những cảm giác thú vị.