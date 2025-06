One UI 8 nâng cấp tính năng xóa phông ảnh chụp

Theo SamMobile, phiên bản One UI 8 sắp tới của Samsung, dựa trên nền tảng Android 16, hứa hẹn mang đến một loạt cải tiến đáng giá và tâm điểm lần này chính là ứng dụng Thư viện (Gallery) với những nâng cấp vượt trội cho tính năng chỉnh sửa hiệu ứng làm mờ hậu cảnh (xóa phông), biến việc 'phù phép' ảnh chân dung trở nên trực quan và mượt mà hơn đáng kể.

One UI 8 sẽ giúp ảnh chụp chân dung 'ảo diệu' hơn bao giờ hết

Kể từ khi những thông tin đầu tiên về One UI 8 bị rò rỉ, sau đó là bản beta được tung ra cho dòng Galaxy S25 cao cấp, cộng đồng công nghệ đã không ngừng 'soi' từng chi tiết để khám phá những điểm mới. Bên cạnh các báo cáo về tính năng mới, cải thiện hiệu năng và sửa lỗi, hai nâng cấp quan trọng trong trình chỉnh sửa ảnh của Samsung Gallery đã được phát hiện, hứa hẹn thay đổi trải nghiệm người dùng.

One UI 8 nâng cấp tính năng xóa phông cho Thư viện ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Theo chia sẻ từ tài khoản @Theordysm trên nền tảng X, trình chỉnh sửa ảnh trên One UI 8 mang đến hai cải tiến đắt giá cho mục 'Background Effect'. Đầu tiên, quá trình chuyển đổi giữa các mức độ làm mờ hậu cảnh giờ đây diễn ra cực kỳ trơn tru. Nếu như trên One UI 7, việc kéo thanh trượt điều chỉnh độ mờ đôi khi tạo cảm giác hơi khựng hoặc thay đổi không liền mạch, thì với One UI 8, hiệu ứng này được tinh chỉnh để trở nên mượt mà, giúp người dùng dễ dàng cảm nhận và chọn được độ mờ ưng ý nhất.

Cải tiến đáng chú ý thứ hai chính là khả năng so sánh nhanh giữa ảnh gốc và ảnh đã áp dụng hiệu ứng xóa phông. Chỉ bằng thao tác nhấn và giữ vào hình ảnh đang chỉnh sửa, người dùng có thể ngay lập tức xem lại phiên bản chưa qua chỉnh sửa. Đây là một tính năng cực kỳ hữu ích, giúp đánh giá hiệu quả của việc làm mờ và đưa ra quyết định tinh chỉnh tốt hơn - một điều mà One UI 7 chưa hề cung cấp.

Những cải tiến này cho thấy Samsung đang lắng nghe người dùng và tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm trên các ứng dụng cốt lõi. Việc chỉnh sửa ảnh chân dung, một trong những nhu cầu phổ biến nhất hiện nay, sẽ trở nên chuyên nghiệp và dễ dàng hơn ngay trên ứng dụng mặc định.

Hiện tại, Samsung đã bắt đầu khởi động chương trình beta One UI 8 cho các dòng flagship cũ hơn như Galaxy S22 và Galaxy S23, cho thấy bản cập nhật chính thức sẽ sớm đến tay người dùng các thiết bị này. Tuy nhiên, thông tin về lịch trình cập nhật cho các dòng máy khác vẫn còn là một ẩn số. Dù vậy, những nâng cấp trên ứng dụng Thư viện chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn khiến người dùng Samsung háo hức mong chờ One UI 8.