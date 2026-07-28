One UI 8.5 có giúp Galaxy Tab S11 Ultra tiến gần laptop hơn?

Trải nghiệm làm việc được cải thiện

One UI 8.5 tiếp tục tối ưu giao diện cho màn hình lớn, hỗ trợ chia cửa sổ, chuyển đổi ứng dụng và thao tác bằng bút thuận tiện hơn. Trên Tab S11 Ultra, những cải tiến này phù hợp với nhu cầu đọc tài liệu, ghi chú, họp trực tuyến và xử lý nhiều nội dung cùng lúc.

Màn hình lớn và thiết kế mỏng giúp Galaxy Tab S11 Ultra phù hợp với nhu cầu làm việc di động

Khả năng đáp ứng của thiết bị có thể khác nhau tùy theo từng tác vụ

Galaxy Tab S11 Ultra chưa thể thay laptop trong mọi tình huống. Các tác vụ cần phần mềm chuyên dụng, quản lý tệp phức tạp, nhập liệu dài hoặc làm việc nhiều cửa sổ theo giao diện máy tính vẫn phù hợp với laptop hơn.

Tại Thế Giới Di Động, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G 12GB/256GB đang có giá 35,99 triệu đồng, đồng thời giảm trực tiếp 2 triệu, còn 33,99 triệu đồng khi mua online. Máy đi kèm S Pen, được bảo hành chính hãng và áp dụng chính sách hư gì đổi nấy 12 tháng, phù hợp với người dùng đang tìm một mẫu tablet cao cấp để học tập, làm việc di động lâu dài.