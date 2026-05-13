One UI 8.5: Phát pháo mở màn của Samsung về tương lai AI Phone hiểu con người

Samsung vừa công bố việc triển khai hệ điều hành One UI 8.5 tới nhiều thiết bị hơn, mang những tính năng Galaxy AI mới nhất đến toàn bộ hệ sinh thái Galaxy. Đây là bước đi tham vọng nhưng đã được hãng di động chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm trước.

Từ đầu năm 2024, Samsung là một trong những nhà sản xuất tiên phong thương mại hóa khái niệm "AI Phone" với Galaxy S24. Đến cuối năm 2025, Galaxy AI đã hiện diện trên hơn 200 triệu thiết bị. Số lượng thiết bị khổng lồ cho phép Samsung tiếp tục tinh chỉnh và hiểu người dùng ở quy mô ít đối thủ Android nào có được. One UI 8.5 được phát hành vào thời điểm AI đã chín muồi, đóng vai trò bản lề: Vừa củng cố vị thế tiên phong của Samsung, vừa tái cấu trúc trải nghiệm AI của người dùng di động một cách mạch lạc và thông minh hơn.

Khi AI hiểu người dùng, thích ứng ngữ cảnh và có thể thực thi tác vụ

Điểm đáng chú ý nhất của One UI 8.5 không nằm ở một tính năng đơn lẻ, mà ở cách Samsung liên kết sức mạnh AI dựa trên ba trụ cột quan trọng: personal (hiểu người dùng), adaptive (thích ứng ngữ cảnh) và agentic (thay người dùng thực thi). Đây cũng là cách hãng trả lời câu hỏi mà cả ngành đang tranh luận: AI Phone thật sự có thể đóng vai trò gì?

Với One UI 8.5, câu trả lời khá rõ ràng. Với nhiệm vụ thấu hiểu người dùng (Personal), tính năng Now Brief tiếp tục được mở rộng. Thay vì chỉ hiển thị lịch và nhắc việc, AI của Samsung đã có thể chủ động phân tích các nguồn dữ liệu, từ thông báo, Wallet, Gmail đến tin nhắn, để chủ động gợi ý đặt Grab khi sắp đến giờ hẹn, đề xuất playlist phù hợp khi phát hiện người dùng đang chạy bộ. Với 29 thẻ tình huống khác nhau, Now Brief giờ đây đóng vai trò như "bảng tin cá nhân hóa" thay vì chỉ là widget thông tin.

Ở khả năng thích ứng ngữ cảnh (Adaptive), Samsung đã nâng cấp Now Nudge và AI Select, giúp đọc nội dung hội thoại để gợi ý hành động ngay trong dòng tin nhắn. Đặc biệt, người dùng có thể tương tác với AI bằng tiếng Việt, hệ thống có thể hiểu chính xác và chuyển ngữ sang 12 thứ tiếng khác nhau, tùy nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, AI Select được "lột xác" khi cho phép người dùng kích hoạt bằng cách giữ Edge handler trên bất kỳ màn hình nào. AI của Samsung sẽ tự động phân tích giao diện để đề xuất hành động, đồng thời thêm khả năng tua lại các cảnh trong video ngắn trên Instagram, TikTok, YouTube.

Agentic là phần Samsung dồn nhiều tâm huyết nhất, đồng thời mang đến cho người dùng nhiều tò mò nhất. Giờ đây, AI Phone không chỉ hiểu người dùng mà còn có thể tự động lên lịch trình, thực hiện hàng loạt thao tác phức tạp. AI agent sẽ tự thao tác nhiều bước và chủ động xin xác nhận trước khi thực thi công việc.

Trên One UI 8.5, Circle to Search cũng được nâng cấp khi có thể phát hiện nhiều đối tượng và đối thoại liên tục; Samsung Browser tích hợp Ask AI qua Perplexity API; còn Call Screening và Scam Detection mở rộng sang tiếng Anh, nhận diện cuộc gọi lừa đảo theo thời gian thực.

Cam kết đưa AI đến trăm triệu người dùng

Samsung không "để dành" One UI 8.5 cho riêng dòng cao cấp sắp ra mắt. Bản nâng cấp được giới thiệu đến hầu hết thiết bị đang bán trên thị trường. Người dùng từ Galaxy S26 series đến Galaxy Tab S9 đều có thể nâng cấp lên One UI 8.5 để mở khóa sức mạnh AI trên di động.

Một số tính năng "nặng" cần NPU mới như Automated App Action, Now Nudge hay Semantic Search Engine hiện chỉ có ở dòng Galaxy S26. Nhưng các trải nghiệm phổ thông như Circle to Search 3.0, Gemini Live, Scam Detection, Privacy Alerts hay Bixby 4.0 trải đều được cập nhập miễn phí đến người dùng sử dụng các thiết bị khác.

Cách mở rộng hệ điều hành AI này cho phép Samsung cân bằng về trải nghiệm người dùng nhưng vẫn giữ lợi thế cho các model mới ra mắt.

Trong định hướng chiến lược, Samsung mô tả One UI 8.5 là bước dịch chuyển vượt khỏi tư duy hệ điều hành lấy ứng dụng làm trung tâm, chuyển sang luồng công việc đa bước được AI điều phối.

Bixby 4.0 là minh chứng rõ ràng nhất. Thay vì chỉ trả lời câu lệnh đơn, trợ lý này hiểu được câu hỏi mơ hồ ("Màn hình hơi chói, làm nó dịu lại được không?"), AI sẽ tự điều chỉnh thiết lập, đồng thời bổ sung tìm kiếm web thời gian thực để trả lời các câu hỏi mở.

Theo giới phân tích, tham vọng "AI OS" có cơ sở khi phần cứng đã đủ mạnh và các nghiên cứu về hành vi, trải nghiệm người dùng cũng như yêu cầu về bảo mật đã được Samsung chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều năm trước.

AI vẫn đang phát triển rất nhanh và có nhiều biến số, Samsung không chọn cách "chờ đợi và quan sát". Hãng đang đặt cược vào tương lai của smartphone không chỉ được đánh giá bằng cấu hình hay số megapixel, mà bằng mức độ AI thật sự hiểu, thích nghi và thay người dùng thực hiện loạt thao tác. One UI 8.5 là phát pháo mở màn cho tương lai đó.