OneHousing 'nam tiến' phân phối The Global City

Lễ ký kết giữa OneHousing và chủ đầu tư Masterise Homes tại nhà mẫu The Global City (TP.Thủ Đức) đã diễn ra vào sáng 20.10, đánh dấu sự kiện nhà phân phối bất động sản tốt nhất của Mastersie Homes ở phía bắc đã chính thức có mặt tại thị trường phía nam.

Ông Phạm Hoàng Vinh, Giám đốc phát triển Kênh bán & đối tác OneHousing, cho biết việc trở thành nhà phân phối F1 dự án tại trung tâm mới TP.HCM, khu đô thị biểu tượng Đông Nam Á - The Global City - là cơ hội để OneHousing khẳng định năng lực của nhà phân phối quy mô toàn quốc, với chuẩn mực dịch vụ cao cấp và cơ hội đầu tư sớm cho khách hàng.

OneHousing ký kết chiến lược cùng Masterise Homes, phân phối dự án The Global City ẢNH: HƯƠNG LAN

"Khi đạt được những thành tựu lớn với The Global City, tên tuổi của OneHousing sẽ được gắn liền với dự án được quan tâm nhất thị trường. Đồng thời OneHousing chứng minh được về độ am hiểu thị trường - sự chuyên nghiệp khi chinh phục được những khách hàng thuộc phân khúc cao cấp tại thị trường phía nam", ông Phạm Hoàng Vinh nói.

Là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bất động sản tốt nhất năm 2023, danh tiếng của OneHousing sau 4 năm thành lập gắn chặt với các chủ đầu tư lớn, trong đó nổi bật là Masterise Homes. Theo đó, OneHousing 3 năm liên tiếp là đại lý phân phối số 1 của Masterise Homes miền Bắc 2021, 2022, 2023 cho các dự án Masteri Waterfront, Masteri West Heights, LUMIÈRE Evergreen…

OneHousing là nhà phân phối xuất sắc nhất của Masterise Homes tại miền Bắc ẢNH: HƯƠNG LAN

Để chuẩn bị cho dự án tâm điểm The Global City, OneHousing đã hoàn thiện năng lực công nghệ, am hiểu khách hàng, thị trường; và kiện toàn bộ máy tại TP.HCM. Đặc biệt, hơn 100 môi giới giỏi trong đó có nhiều "vua bán hàng" tại các siêu dự án đã quy tụ về OneHousing - để thương hiệu này sở hữu đội ngũ môi giới tận tâm, am hiểu thị trường, sẵn sàng hỗ trợ toàn trình khách hàng trong nhu cầu về bất động sản.



Dù là "tân binh" nhưng OneHousing có nhiều lợi thế vượt trội so với các nhà phân phối tại thị trường TP.HCM. Theo đó, OneHousing nằm trong hệ sinh thái chiến lược cùng các đối tác vị thế hàng đầu là Masterise Homes và Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), mang tới nguồn hàng đẹp nhất thị trường, cùng với giải pháp tài chính tốt nhất để khách hàng có thể đầu tư sinh lời.

Tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM

Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing nhìn nhận, thị trường chung cư tại TP.HCM đã có sự hồi phục ở phân khúc cao cấp và hạng sang về cả nguồn cung và số bán. Dù đã thiết lập mặt bằng giá mới, tuy nhiên nhu cầu ở phân khúc này không hề giảm sút, lượng tiêu thụ quý 2/2024 tăng 7,3% so với cùng kỳ 2023. Thời gian trầm lắng vừa qua là lúc chờ đợi và nén nhu cầu để chuẩn bị cho những cơ hội mới, đặc biệt là về niềm tin của khách hàng về sự hồi phục của thị trường bất động sản TP.HCM cũng đã trở lại.

Bản thân sản phẩm The Global City rất đặc biệt, bởi đây là đại đô thị có vị trí chiến lược, được bao quanh bởi tứ trụ giao thương của TP.Thủ Đức - đầu tàu dẫn dắt phát triển cho cả TP.HCM trong tương lai.



Khu đô thị phức hợp của Masterise Homes sở hữu quỹ đất đẹp 117,4 ha, được xây dựng theo chuẩn quốc tế và sở hữu hệ tiện ích biểu tượng hàng đầu cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang tăng trưởng nhanh ở Việt Nam. Các tổ hợp thể thao, giải trí như City Park, Học viện và câu lạc bộ Golf GGAC, cùng không gian rộng lớn của khu nhạc nước ngoài trời biến The Global City trở thành điểm đến thường xuyên của đa dạng sự kiện kinh tế, giải trí, thể thao, trải nghiệm... thu hút hàng triệu lượt khách, người dân tham gia. Với tầm nhìn trở thành khu đô thị biểu tượng, trung tâm mới của TP.HCM, The Global City đang được đánh giá là dự án bất động sản được quan tâm bậc nhất tại thị trường phía nam hiện nay.