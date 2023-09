'Ông Ba bắt rắn' Mạnh Dung: Không nghĩ đến tiền khi đóng 'Đất phương nam'

Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung là diễn viên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, trong đó, ông để lại ấn tượng sâu sắc với nhân vật ông Ba bắt rắn trong phim truyền hình Đất phương nam. Đây cũng chính là tác phẩm giúp tên tuổi của những diễn viên: nghệ sĩ Mạc Can, Trung Dân, Cát Phượng, Thúy Loan, Hùng Thuận... được khán giả yêu mến hơn.

Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung tên đầy đủ là Đoàn Mạnh Dung. Ông là diễn viên của đoàn cải lương Chuông Vàng (Hà Nội), từng là kép chính nổi tiếng của những vở cải lương: Bạch Xà nương, Tống Trân - Cúc Hoa, Lục Vân Tiên... Mạnh Dung được khán giả truyền hình mến mộ bởi hình ảnh bình dị, chân chất qua các bộ phim như Đất phương nam, Những đứa con thành phố, Nghiệt oan... Minh Hy

Nhớ lại thời điểm tham gia bộ phim vào năm 1997, nhà giáo Mạnh Dung tâm sự với Thanh Niên: "Trước tiên, tôi muốn nói rằng chúng ta không thể so sánh. Chúng ta phải hiểu rằng năm 1997 là giai đoạn cực kỳ khó khăn ở mọi phương diện, từ cơ sở vật chất của đoàn làm phim cho đến đời sống của các diễn viên. Phim Đất phương nam của đạo diễn Vinh Sơn, quay phim Trinh Hoang cùng với ê kíp hậu đài và diễn viên đều rất yêu nghề, say mê nghề và quý mến tác phẩm văn học của nhà văn Đoàn Giỏi. Tuy nhiên, với điều kiện thời đó bản truyền hình vẫn chưa phản ánh đầy đủ tính đặc thù của vùng đất Tây Nam bộ nói riêng và vùng Nam bộ nói chung".



Hình ảnh của nhà giáo Mạnh Dung trong phim Đất phương nam Chụp màn hình

Nghệ sĩ Mạnh Dung cũng khẳng định vì lòng yêu nghề nên các diễn viên chấp nhận mọi gian khổ chứ không nghĩ đến tiền bạc. "Thật sự, không có điều gì bù đắp được sức người bỏ ra cho bộ phim hay có vấn đề kinh tế nào được đặt ra khi bộ phim chiếu. Vì kinh phí của đài truyền hình có hạn nên cát sê của diễn viên trong phim không được bao nhiêu và tình hình kinh tế lúc đó cũng còn khó khăn nên con số đó cũng không đáng bao nhiêu đâu. Nên chúng ta không nói về tiền mà là sự cực khổ, khó khăn vô cùng", ông nói.

Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung cũng hạnh phúc khi đến hiện tại khán giả vẫn nhớ về nhân vật "ông Ba bắt rắn" của mình. Nam nghệ sĩ 85 tuổi bộc bạch: "Tất cả diễn viên thời trước đều làm việc với sự say mê nghề và điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với các tầng lớp khán giả từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ họ đã gần 40 tuổi. Có một điều may mắn rằng dù mọi người quên mất tôi là ai, không nhớ tôi là nhà giáo ưu tú hay là ông Mạnh Dung nhưng họ chỉ nhớ tôi là ông Ba bắt rắn. Ngoài ra, họ còn nhớ những nhân vật khác như bé An, thằng Cò, Võ Tòng...".



Hiện tại, nhà giáo Mạnh Dung có cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên NSƯT Thanh Dậu Minh Hy

Ngoài ra, khi nhắc về phim điện ảnh Đất rừng phương nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà giáo Mạnh Dung thể hiện sự ủng hộ và hy vọng bộ phim nhận được sự yêu thương của người xem.

Ông chia sẻ: "Tôi mong cầu tác phẩm này cũng sẽ được khán giả bây giờ đón nhận. Đó là niềm vui, hương vị mới trong thời đại mà tất cả mọi thứ đều có thể làm tốt".