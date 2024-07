Ông Biden bật lại chế độ tranh cử, tuyên bố sẽ 'tất tay'

Quay lại đường đua

Ông Biden đã hoãn lịch trình phát biểu ở bang Texas ngày 15.7, nhưng vẫn giữ kế hoạch vận động tại bang Nevada, nơi ông gửi đi thông điệp đến hai nhóm cử tri quan trọng là cử tri gốc Phi và gốc Latin.

Tổng thống Joe Biden thăm một siêu thị tại TP.Las Vegas ngày 16.7 AFP

AFP đưa tin phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) hôm 16.7 ở TP.Las Vegas, Nevada, ông Biden đã trở lại "chế độ tranh cử" và lần đầu công kích đối thủ Donald Trump kể từ sau vụ người tiền nhiệm bị ám sát hụt. Ông cam kết sẽ "tất tay" để tái đắc cử vào ngày 5.11.

Tổng thống Biden chỉ trích ông Trump đã buông những lời nói dối về việc làm của cộng đồng người da đen. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định tỷ lệ thất nghiệp ở người da đen đạt mức thấp kỷ lục dưới chính quyền Biden-Harris, theo Reuters. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng sẽ có lịch trình vận động tại hai bang Michigan và Bắc Carolina tuần này.

Nhiều người dự hội nghị đã dành sự ủng hộ tổng thống đương nhiệm tiếp tục đường đua tranh cử. Bà Donna Jackson-Houston, một thành viên NAACP, nói rằng: "Tôi thấy Tổng thống Biden tràn đầy năng lượng. Tôi và nhiều người đã hoài nghi sau màn tranh luận, nhưng hôm nay ông ấy đã thuyết phục được tôi".

Ông Biden chịu thêm áp lực phải từ bỏ đường đua tái tranh cử

Tại sự kiện, ông Biden cũng đề nghị khôi phục lệnh cấm súng trường, bao gồm những loại như súng AR-15, vũ khí được nghi phạm dùng để bắn ông Trump hôm 13.7. Giới quan sát nhận định chiến lược của đội ngũ ông Biden đã phần nào có sự thay đổi. Từ chỗ công kích gay gắt ông Trump là mối đe dọa đến nền dân chủ, nhấn mạnh việc cựu Tổng thống Mỹ từ chối nhận thua vào năm 2020, nay chiến dịch Biden đang cố đưa ra thông điệp ít mang tính đối đầu hơn, song vẫn làm nổi bật sự khác biệt giữa hai ứng viên.

Đảng Dân chủ thêm rạn nứt

Reuters ngày 16.7 đưa tin ít nhất 3 nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ có ý định phản đối kế hoạch đẩy nhanh quá trình đề cử ông Joe Biden làm ứng viên tổng thống. Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) dự định tổ chức một cuộc bỏ phiếu trực tuyến vào ngày 21.7 để có thể chính thức đề cử ông Biden.

Động thái này nhằm để tên của tổng thống đương nhiệm được xuất hiện trên lá phiếu của bang Ohio. Tiểu bang này ban đầu ra hạn chót là ngày 7.8 để các đảng phải gửi danh sách ứng viên chính thức. Tuy nhiên, đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, sự kiện dự kiến đề cử ông Biden, lại bắt đầu vào ngày 19.8. Đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử ông Trump làm ứng viên tổng thống trong ngày 15.7.

Đảng Dân chủ có thể thay thế ông Biden bằng ứng cử viên khác?

Nhóm nghị sĩ phản đối lập luận rằng giới chức bang Ohio đã gia hạn thời gian nộp danh sách, do đó kế hoạch bỏ phiếu trực tuyến là không cần thiết, cũng như đây là điều chưa từng có tiền lệ và sẽ làm suy yếu sự đoàn kết của đảng. Tờ The Hill đưa tin Thống đốc Ohio Mike DeWine ngày 2.6 đã ký luật thay đổi hạn chót, từ ngày 7.8 thành ngày 31.8. Chủ tịch DNC Jaime Harrison viết trên mạng xã hội X, giải thích một luật ở Ohio bắt đầu có hiệu lực 90 ngày sau ngày ký, do vậy thay đổi trên không được áp dụng trong trường hợp lần này.

Đảng Dân chủ lo ngại việc uy tín của ông Biden bị giảm sút không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đua vào Nhà Trắng, mà còn thêm thách thức cho đảng này trong bầu cử Quốc hội Mỹ.