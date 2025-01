Ông Biden nỗ lực đưa đàm phán Gaza 'về đích' trước khi Nhà Trắng đổi chủ

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Qatar liên quan nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và thả con tin. Ông Biden nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải ngừng bắn ở Gaza, trả tự do cho các con tin và tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Ông Netanyahu đã cập nhật cho ông Biden về tiến độ đàm phán và nhiệm vụ mà thủ tướng Israel đã giao cho phái đoàn nước này khi đến thành phố Doha (Qatar) để có thể đạt đồng thuận về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng tháng 7.2024 ẢNH: REUTERS

Trong số những thành viên phái đoàn đàm phán của Israel có Giám đốc cơ quan tình báo Israel (Mossad) David Barnea, Giám đốc cơ quan an ninh Israel (Shin Bet) Ronen Bar, quan chức phụ trách vấn đề con tin của quân đội Israel Nitzan Alon và cố vấn chính trị cho ông Netanyahu Ophir Falk. Theo The Times of Israel, việc cử đi các nhân vật cấp cao nêu trên là dấu hiệu cho thấy đàm phán đang ở giai đoạn cực kỳ nghiêm túc.

Chính quyền Tổng thống Biden được cho là đang nỗ lực trong những ngày cuối nhiệm kỳ để đưa Israel và Hamas ký kết thỏa thuận ngừng bắn, vốn đã trải qua nhiều lần thảo luận nhưng thất bại. Trước cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 12.1 trả lời phỏng vấn Đài CNN, nói rằng các bên đã "rất gần" với thỏa thuận, song vẫn cần phải đưa nó về đích.

"Chúng tôi vẫn quyết tâm tận dụng từng ngày tại nhiệm để hoàn thành mục tiêu này và chúng tôi sẽ không gạt nó sang một bên", ông Sullivan nói.

Ngoài vấn đề Gaza, hai ông Biden và Netanyahu đã thảo luận về những thay đổi cơ bản trong bối cảnh Trung Đông sau thỏa thuận ngừng bắn tại Li Băng, sự sụp đổ của chính quyền cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad và ảnh hưởng của Iran trong khu vực.