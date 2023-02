Ông Biden nói gì về việc ông Putin dừng hiệp ước vũ khí hạt nhân New START?

"Đó là một sai lầm lớn khi làm điều đó. Không có trách nhiệm cho lắm. Nhưng tôi không rõ ông ấy có đang nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân hay bất cứ việc gì tương tự hay không", Tổng thống Biden nói với Đài ABC News trong một cuộc phỏng vấn ngày 22.2, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 16.2 Reuters

Trước đó, trong bài phát biểu tại quốc hội Nga vào ngày 21.2, Tổng thống Putin thông báo quyết định tạm ngừng thi hành hiệp ước New START. Ông cáo buộc Mỹ "đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới", đồng thời cảnh báo rằng nếu Washington tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới thì Moscow cũng sẽ làm như thế.



Hiệp ước New START được Mỹ và Nga ký tại Prague (Cộng hòa Czech) vào ngày 8.4.2010 và có hiệu lực vào năm 2011. Theo đó, hai bên cam kết hạn chế số đầu đạn hạt nhân được triển khai ở mức tối đa là 1.550, giảm gần 30% so với giới hạn được đặt ra vào năm 2002.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn trên rằng liệu việc Nga tạm dừng New START có khiến thế giới kém an toàn hơn hay không, Tổng thống Biden trả lời: "Tôi nghĩ chúng ta kém an toàn hơn khi chúng ta từ bỏ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí vốn rất có lợi cho cả hai bên và cho thế giới". Tuy nhiên, Tổng thống Biden nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy sự thay đổi trong quan điểm hạt nhân của Nga.

Trong bài phát biểu đánh dấu ngày lễ Người bảo vệ tổ quốc của Nga (23.2), Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chú ý nhiều hơn đến việc tăng cường lực lượng hạt nhân của mình và sẽ bắt đầu chuyển giao hàng loạt tên lửa bội siêu thanh Zirkon được phóng từ tàu cho quân đội. Ông còn tuyên bố Nga sẽ tiếp tục trang bị cho các lực lượng vũ trang của mình những thiết bị tiên tiến, theo Reuters.