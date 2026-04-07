Chính thức phát đi thông cáo báo chí chiều tối nay 6.4, ngay sau khi cơ quan công an công bố thông tin về việc Tổng giám đốc Vũ Minh Châu cùng 3 người khác bị khởi tốvề tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu vẫn diễn ra bình thường và thông suốt.

Gian lận kê khai thông qua sử dụng 2 hệ thống phần mềm của Bảo Tín Minh Châu đã làm ngân sách nhà nước thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng ẢNH: ĐAN THANH

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu bị bắt giam, đại diện công ty nói gì

Những năm gần đây, Bảo Tín Minh Châu đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch, chuyên nghiệp.

Từ tháng 10.2024, bà Phạm Lan Anh là giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty. Mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Toàn bộ các sản phẩm vàng, bạc, đá quý công ty cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.