Ông chủ tỉ phú Nga của Chelsea bị điều tra ở Bồ Đào Nha

Người phát ngôn của Abramovich đã xác nhận việc một bài viết trên tờ Publico của Bồ Đào Nha trích dẫn các tài liệu của Bộ Tư pháp nước này cho biết doanh nhân sinh ra ở Nga này đã được nhập quốc tịch Bồ Đào Nha vào ngày 30.4 năm ngoái. Tờ báo cho biết trường hợp của Abramovich dựa trên luật của Bồ Đào Nha quy định việc nhập quốc tịch cho những người mang dòng máu của người Do Thái Sephardi đã bị trục xuất khỏi bán đảo Iberia trong thời kỳ cuối thế kỷ 15.

Hàng nghìn người Do Thái Israel đã được cấp quốc tịch Bồ Đào Nha kể từ khi luật được thông qua vào năm 2015. Số lượng đơn đăng ký như vậy đã tăng lên ở Bồ Đào Nha kể từ khi đề nghị cấp quốc tịch tương tự cho người Do Thái Sephardi của Tây Ban Nha kết thúc vào năm 2019. Gia phả của các ứng viên được kiểm tra bởi các chuyên gia, những người cũng tìm kiếm bằng chứng quan tâm đến văn hóa Sephardi.

Abramovich đã quyên góp tiền cho các dự án tôn vinh di sản của những người Do Thái Sephardi ở Bồ Đào Nha tại thành phố Hamburg của Đức, theo cổng thông tin Mazal của Cộng đồng Do Thái ở Porto. Có rất ít lịch sử được biết đến về người Do Thái Sephardi ở Nga mặc dù Abramovich là họ phổ biến của người gốc Do Thái Ashkenazi.





Abramovich người hiện có tài sản ước tính 14,3 tỉ USD trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga vào những năm 1990 và mua CLB Chelsea vào năm 2003. Ông từng là thống đốc khu vực ở Nga từ năm 2000 đến năm 2008 và nhập quốc tịch Israel vào năm 2018.

Trước đó, tỉ phú Nga này không thể đến sân Stamford Brigde cổ vũ cho Chelsea do gặp rắc rối về vấn đề cấp thị thực ở Anh kể từ năm 2018. Hồi cuối năm ngoái, ông Abramovich bất ngờ xuất hiện ở London và thăm sân Stamford Brigde nhưng sau đó không thấy hiện diện trong trận đấu của Chelsea đón tiếp Juventus tại Champions League.