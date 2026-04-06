Ông chủ vàng Bảo Tín Minh Châu bị bắt giam

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Ngoài ông Châu, cùng tội danh, PC03 Công an Hà Nội cũng khởi tố 3 người khác ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, gồm: Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 4 bị can, cảnh sát đã bắt tạm giam ông Châu và Tú; 2 kế toán được tại ngoại trong quá trình điều tra.

4 bị can trong vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Vũ Minh Châu

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28.10.2024 đến nay, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh.

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 25.3, Công an Hà Nội đồng loạt khám xét 3 cơ sở của Bảo Tín Minh Châu, trong đó 2 cơ sở ở P.Hai Bà Trưng (Hà Nội). Sau nhiều giờ làm việc, cảnh sát thu giữ tại các cơ sở nhiều thùng tài liệu để phục vụ điều tra.

Công an Hà Nội khám xét cơ sở của Bảo Tín Minh Châu ẢNH: KIẾN TRẦN

Trước động thái tố tụng này, bà Phạm Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, cho biết ngoài việc phối hợp tích cực với cơ quan công an thì hoạt động tại các cơ sở vẫn diễn ra bình thường theo đúng tôn chỉ "giữ tín nhiệm hơn giữ vàng". Vì vậy bà Phạm Lan Anh khẳng định mọi quyền lợi hợp pháp của khách hàng sẽ được đảm bảo theo đúng quy định.

Doanh nghiệp này cũng đưa ra cam kết sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước.