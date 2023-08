Ông chủ vé số trong lòng công nhân khu công nghiệp ở Bình Dương

Từ kỹ sư cơ khí đến ông chủ vé số Vietlott

Anh Vũ kể, 8 năm trước, anh từng là kỹ sư cơ khí cho một tập đoàn Nhật Bản. Thế nhưng, không may căn bệnh phổi khiến anh phải từ bỏ ước mơ, mất 2 năm chỉ quanh quẩn trong nhà để dưỡng bệnh.

Đến năm 2016, sau khi sức khỏe được hồi phục, anh được một người bạn giới thiệu về vé số điện toán Vietlott khi mới có mặt tại Việt Nam. Qua tìm hiểu, anh Vũ thấy công việc khá hấp dẫn và phù hợp với sức khỏe của mình, anh đã nhanh chóng đăng ký trở thành đại lý tại tỉnh Bình Dương.

Anh Vũ đã gắn bó với Vietlott từ năm 2016, trở thành điểm bán hàng có doanh thu ổn định bậc nhất tại khu vực

"Cái gì mới luôn khó khăn và đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều. Ban đầu bất kể ai ghé vô tiệm đều sẽ hỏi tôi đây là cái gì? Vé số điện toán ra sao?… Cứ như thế, muốn người ta mua mình phải nói chuyện liên tục", anh Vũ kể.

Những ngày đầu kinh doanh, anh Vũ đều phải giải thích, chia sẻ với từng khách một. Thậm chí, có thời điểm anh đã nói chuyện suốt 4 tiếng đồng hồ khiến giọng nói hoàn toàn tắt hẳn.

"Cũng là bài tư vấn đó nhưng đang giữa chừng thì một người mới vào, nói tiếp thì họ sẽ không hiểu, vì vậy mình đợi người đầu tiên đi rồi lại tiếp tục quay lại. Phải nói mọi thứ cực vô cùng", anh Vũ nhớ lại.

Điểm bán khang trang, bắt mắt của anh Vũ là nơi giải trí quen thuộc của nhiều công nhân tại Bình Dương

Cuối cùng mọi sự nỗ lực của anh Vũ cũng được đền đáp. Chỉ sau nửa năm, lượng khách tại cửa hàng của anh tăng rõ rệt. Đến với thủ phủ công nghiệp lớn bậc nhất miền Nam, ai là công nhân cũng đều biết đến danh tiếng của ông chủ vé số nhiệt thành và vui vẻ.

"Ở đây chủ yếu là công nhân nên họ mua có 10 ngàn, 20 ngàn đồng, cùng lắm là 50 ngàn đồng. Thế nên bạn cứ nghĩ thử, một ngày tôi bán được mười mấy triệu thì lượng khách là bao nhiêu. Hiện nay doanh thu đều trên 10 triệu đồng/ngày", anh Vũ tủm tỉm cười.

Mong mỏi một ngày khách trúng được giải J ackpot tiền tỉ

Đến nay, sau gần 7 năm kinh doanh vé số điện toán Vietlott, đối với anh Vũ điều may mắn nhất là giúp khách hàng nhiều lần trúng các giải thưởng trị giá 40, 50 triệu đồng. Thế nhưng, nhiều tình huống thay vì chúc mừng, ông chủ trẻ còn đứng ra động viên an ủi để khách tìm kiếm vận may tiền tỉ trong những lần sau.

Anh Vũ mong muốn điểm bán của mình sẽ có khách hàng trúng Jackpot

"Giải nhất 40 triệu, 50 triệu đồng nhiều lắm! Nhưng đôi khi tiếc vì chỉ một con số nữa là đã có số tiền làm thay đổi cuộc đời người khác. Vì vậy, hồi có dãy số ra kết quả 35 mà anh chàng công nhân ghi 34, tôi cũng ngại ngùng không dám chúc mừng mà càng phải động viên thêm", anh Vũ nhớ lại.

Nhờ tính cách thân thiện mà giờ anh Vũ đã là bạn của nhiều công nhân. Thậm chí, quầy vé số của anh trở thành điểm bán hàng nổi tiếng để trút bầu tâm sự cho nhiều người, bên cạnh việc thử vận may. Đặc biệt vào thời điểm giải thưởng lên đến 300 tỉ đồng, doanh thu mỗi ngày của anh luôn đạt vài chục triệu đồng.

Trong cửa hàng nhỏ, khách hàng ghé thăm đều cảm thấy ấm lòng bởi anh Vũ tỉ mẩn dán hàng loạt hình ảnh thần tài, tiền bạc khắp nơi. Tất cả như lời cầu chúc may mắn của ông chủ gửi đến từng công nhân tại khu công nghiệp ở Bình Dương.

"Mong mỏi lớn nhất bây giờ là chờ một giải Jackpot nổ ra tại cửa hàng. Bởi đời công nhân đã khổ, có số tiền lớn thì họ có thể đổi cả cuộc đời", anh Vũ cười.