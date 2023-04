Ông Diệp Dũng và đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ qua Viện KSND TP.HCM, tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op; đang thụ lý án 2 năm tù về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước") và 8 đồng phạm, theo nội dung bản kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung năm 2022.

Bị can Diệp Dũng T.L

Trong đó, 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" gồm: Diệp Dũng, Tôn Thất Hào (cựu Giám đốc), Võ Thành Trung (cựu Tổng giám đốc) 2 công ty tư nhân.

6 bị can bị đề nghị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân, cựu Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015 - 7.2019); Phạm Thị Minh Ngọc, Phó ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9.2017 đến nay), Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8.2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7.2019 đến nay).

Theo kết luận điều tra, tháng 2.2016, HĐQT Saigon Co.op đã họp và thông qua Nghị quyết thống nhất phương án thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập Big C Việt Nam và huy động vốn để thực hiện.

Đến ngày 4.3.2016, HĐQT Saigon Co.op tiếp tục họp thông qua nghị quyết về việc thu xếp vốn.

Cùng ngày, bị can Diệp Dũng tự ý ký công văn gửi "Quý nhà đầu tư tiềm năng" thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỉ đồng, mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.

Trong nội dung công văn này, Diệp Dũng thông báo số tài khoản nhận tiền góp vốn của Saigon Co.op.

Ngày 19.8.2016, bị can Diệp Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam; sau đó tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho 2 công ty tư nhân số tiền 1.000 tỉ đồng trên.

Thực tế, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các bên là việc Diệp Dũng lấy 1.000 tỉ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty tư nhân, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỉ đồng).

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung trong vụ án Diệp Dũng và đồng phạm.

Trong đó, về việc xác minh người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016, theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành ghi lại lời khai 41/56 cá nhân, xác định: 3.000 tỉ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ các công ty tư nhân.