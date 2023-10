Ông Đinh Trường Chinh chỉ là cổ đông cá nhân HDTC

HDTC tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được cổ phần hóa vào năm 2016 với vốn điều lệ 2.241 tỉ đồng, là công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước). Theo HDTC, cổ đông nhà nước đang sở hữu 30% vốn điều lệ của HDTC, ông Đinh Trường Chinh là một trong những cổ đông cá nhân.



Ngày 26.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh liên quan đến thời kỳ làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại – quảng cáo – xây dựng – địa ốc Việt Hân, không liên quan đến HDTC.

Trong ngày 27.10.2023, HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành của HDTC đã họp để chuẩn bị về mặt nhân sự, bộ máy điều hành hoạt động ổn định.

HDTC khẳng định việc ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố sẽ không ảnh hưởng đến định hướng phát triển dài hạn và hoạt động bình thường của doanh nghiệp. HDTC cam kết đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của khách hàng khi sở hữu bất kỳ sản phẩm nào của HDTC hiện đang sở hữu trên toàn quốc.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Huỳnh Thế Năng (64 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Vinafood 2) và ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân).

2 bị can nêu trên bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan khu "đất vàng" 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (P.Bến Nghé, Q.1).

Trong kết luận trước đây của Thanh tra Chính phủ, sau khi được giao khu đất rộng hơn 6.200 m2 tại 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (P.Bến Nghé, Q.1) theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần, Vinafood 2 đã liên kết, góp vốn với Công ty TNHH thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định trong thời gian hợp tác với doanh nghiệp tư nhân, Vinafood 2 đã 4 lần cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng. Ngoài ra, Công ty Việt Hân Sài Gòn cũng đem giấy tờ nhà đất đi thế chấp các ngân hàng, vay nhiều ngàn tỉ đồng.

Đến tháng 9.2022, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi khu "đất vàng" này.