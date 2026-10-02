Sáng 2.10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực VTV từ ngày 1.10 ẢNH: VTV

Ban Bí thư quyết định cho ông Đỗ Thanh Hải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó tổng giám đốc thường trực VTV, thôi giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực VTV, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1.10.2026.

Ông Đỗ Thanh Hải được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Ông Đỗ Thanh Hải, 53 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa đại học, chuyên ngành đạo diễn điện ảnh năm 1996.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc VTV vào tháng 9.2020, ông Hải giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC).

Ông Đỗ Thanh Hải còn được biết đến khi gắn với nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Xin hãy tin em (1997), Của để dành (1998), Phía trước là bầu trời (2001)...

Ông cũng là đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất cho nhiều chương trình để lại dấu ấn trong lòng khán giả Việt Nam như Gặp nhau cuối tuần (2000 - 2006), Thư giãn cuối tuần (2010 - 2015) và là tổng đạo diễn chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm...

Tại hội nghị sáng nay 2.10, ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng giám đốc VTV cũng đã trao các quyết định về công tác cán bộ tại VTV.

Theo đó, Ban Bí thư bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hoàng, Phó tổng giám đốc VTV (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó tổng giám đốc VTV (trực thuộc Ban Chấp hành T.Ư Đảng).

Ông Lê Quyền, Phó tổng giám đốc VTV (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó tổng giám đốc VTV (trực thuộc Ban Chấp hành T.Ư Đảng).

Ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó tổng giám đốc VTV (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó tổng giám đốc VTV (trực thuộc Ban Chấp hành T.Ư Đảng). Thời hạn giữ chức vụ đến khi ông Đinh Đắc Vĩnh đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, từ ngày 1.4.2026, VTV chính thức là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành T.Ư Đảng theo Quyết định số 15-QĐ/T.Ư.