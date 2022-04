Ông Đoàn Ngọc Hải thể hiện trình đá bóng cùng cựu tuyển thủ Việt Nam

Nhận đường chuyền, cầu thủ Đoàn Ngọc Hải khống chế và lập tức tung cú dứt điểm. Mặc dù không vào nhưng ông được đồng đội khen ngợi cũng như nhận được sự ủng hộ từ các khán giả.

Đây là một trong những pha bóng đáng chú ý của ông Đoàn Ngọc Hải trong trận đấu giao hữu giữa đội cựu tuyển thủ Việt Nam và đội cựu cầu thủ An Giang trên sân vận động Yết Kiêu, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang vào chiều 25.4.2022.

Trong đó, đội cựu tuyển thủ Việt Nam với sự góp mặt của nhiều tên tuổi một thời như Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hoàng Minh tức “Minh Nhí”, Nguyễn Văn Thành, Hồ Văn Tam, Nguyễn Văn Cường. Ngoài ra còn có ông Đoàn Ngọc Hải và một số nghệ sĩ.

Còn phía cựu cầu thủ đội An Giang là những cái tên quen thuộc như Nhan Thiện Nhân, Châu Hồng, cùng một số lãnh đạo của tỉnh An Giang. Cựu tuyển thủ người Đồng Tháp Trần Công Minh cũng được bổ sung cho đội An Giang.

Mặc dù các cựu cầu thủ đều đã lớn tuổi nhưng sau tiếng còi khai cuộc họ vẫn cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Trong trận đấu này, ông Đoàn Ngọc Hải mang áo số 4, mặc dù là cầu thủ không chuyên nhưng ông cũng có nhiều pha xử lý ấn tượng.





Suốt trận đấu, mặc dù trời nắng, sân không có mái che nhưng rất đông khán giả đã đến sân cổ vũ cho cả hai đội. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 4 – 4.

Trận đấu đặc biệt không chỉ vì có sự tham dự của nhiều cựu tuyển thủ bóng đá mà đây còn là một trận đấu mang ý nghĩa từ thiện. Trong buổi gala sau trận đấu, các cựu tuyển thủ Việt Nam đã cùng ký tên lên áo đấu và các kỷ vật của ông Đoàn Ngọc Hải. Số kỷ vật này cùng hai chiếc áo thi đấu mà Văn Toàn và Công Phượng gửi tặng đã được mang bán để lấy tiền làm từ thiện.

Cụ thể, số kỷ vật và áo đấu đã được bán với số tiền 840 triệu đồng. Số tiền này sẽ được dùng để thưởng cho các VĐV marathon, VĐV chạy cự ly dài đoạt huy chương vàng SEA Games 31 vào tháng 5 sắp tới tại Việt Nam. Một phần tiền cũng được trích ra để mua sữa cho bệnh nhi tại bệnh viện sản nhi tỉnh An Giang.