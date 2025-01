Ông Donald Trump khiến các hãng pin Hàn Quốc lao đao

Do triển vọng kinh doanh vẫn còn hoài nghi, các nhà sản xuất pin Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp cắt giảm nhằm tiết kiệm chi phí, ảnh hưởng đến nhân viên ở mọi cấp độ, bao gồm cả quản lý.

Theo Korea Times, mọi thứ bắt nguồn từ lời hứa của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử chính là dỡ bỏ các quy định đối với xe sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời thu hồi các ưu đãi thuế cho xe điện theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA). Những điều này có thể gây khó khăn hơn cho ngành xe điện, vốn đang có tốc độ tăng trưởng chậm lại, dẫn đến nhu cầu về pin xe điện trở nên thấp hơn.

Nhiều doanh nghiệp pin Hàn Quốc có thể lỗ hàng trăm triệu USD

Một trong những công ty hàng đầu trong ngành là Samsung SDI đã bắt đầu áp dụng chế độ khẩn cấp từ mùa hè năm ngoái và kết quả cho thấy sự tích cực. Vào đầu năm mới, các lãnh đạo công ty đã khuyến khích nhân viên chuẩn bị cho một môi trường kinh doanh đầy thách thức vào năm 2025, đồng thời mong đợi những cải tiến vào năm 2026. Mặc dù vậy, vào ngày 2.1, công ty thông báo hủy bỏ các khoản thưởng khuyến khích hiệu suất tổng thể (OPI) cho bộ phận pin và nhân viên văn phòng. Khoản thưởng này, trước đây có thể lên tới 32% lương hằng năm, giờ chỉ dành cho những nhân viên phát triển vật liệu tiên tiến.

Samsung SDI và các nhà sản xuất pin Hàn Quốc khác dự kiến báo cáo lỗ trong quý 4/2024 REUTERS

“Năm nay, môi trường kinh doanh dự kiến sẽ trở nên thách thức hơn do những bất ổn gia tăng xung quanh sự trở lại của ông Donald Trump và tình hình chính trị bất ổn đang diễn ra trên toàn cầu”, tổng giám đốc điều hành Samsung SDI Choi Joo-sun cho biết trong bài phát biểu năm mới. Vị lãnh đạo này cũng kêu gọi nhân viên và giám đốc điều hành “loại bỏ các quy trình không cần thiết và nâng cao hiệu quả”.

LG Energy Solution (LGES) cũng không đứng ngoài cuộc khi công ty đã yêu cầu nhân viên bay hạng phổ thông cho các chuyến đi dưới 8 giờ và khuyến khích tổ chức các cuộc họp từ xa để tiết kiệm chi phí. LGES chi khoảng 68 triệu USD mỗi năm cho các chuyến đi này. Công ty con LG Chem cũng khuyên nhân viên không quên nghỉ phép hằng năm, giảm tiền thưởng và ngừng tuyển dụng.

Tổng giám đốc điều hành LGES Kim Dong-myung chia sẻ: “Vì rất khó để tạo ra lợi nhuận đáng kể trong năm nay nên các biện pháp cắt giảm chi phí ngắn hạn là điều cần thiết”, đồng thời dự đoán rằng thị trường xe điện sẽ phục hồi sớm nhất vào năm 2026.

SK On đi xa hơn khi giới thiệu phương pháp nghỉ hưu tự nguyện sớm và cho phép nhân viên nghỉ phép không lương từ tháng 9 năm ngoái. Công ty này cũng đã cắt giảm 2 trong số 5 vị trí quản lý cấp cao và bổ nhiệm một cựu giám đốc R&D của SK Hynix làm giám đốc sản xuất.

Các nhà phân tích dự đoán rằng việc tiết kiệm chi phí này có thể liên quan đến khả năng thua lỗ của các công ty trong quý 4/2024. Dữ liệu chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng 1 nhưng các dự báo cho thấy LGES và SK On có thể chịu lỗ trong quý này. LGES dự kiến lỗ 176 triệu USD, trong khi SK On có thể lỗ khoảng 136,7 triệu USD. Samsung SDI cũng dự kiến sẽ ghi nhận lỗ hoạt động từ kinh doanh pin xe điện lần đầu tiên sau ba năm, với lợi nhuận hằng quý giảm 99% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 3,4 triệu USD.