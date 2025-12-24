Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ông Dương Công Minh-Trụ cột lãnh đạo vững vàng của Sacombank trong giai đoạn chuyển tiếp

Như Huỳnh
Như Huỳnh
24/12/2025 09:00 GMT+7

Việc Sacombank công bố ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức quyền Tổng giám đốc đã thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. Trong bối cảnh có sự điều chỉnh ở bộ máy điều hành, vai trò của ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank - tiếp tục được khẳng định như điểm tựa chiến lược, bảo đảm sự ổn định và nhất quán trong định hướng phát triển của ngân hàng.

Ông Dương Công Minh-Trụ cột lãnh đạo vững vàng của Sacombank trong giai đoạn chuyển tiếp - Ảnh 1.

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank

Theo mô hình quản trị ngân hàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người giữ vai trò lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm định hướng chiến lược, giám sát và quyết định các vấn đề trọng yếu của tổ chức. Trong suốt quá trình lãnh đạo Sacombank những năm qua, ông Dương Công Minh luôn gắn liền với các quyết sách quan trọng, đóng vai trò trung tâm trong việc định hình hướng đi dài hạn của ngân hàng.

Việc thay đổi nhân sự ở vị trí quyền Tổng giám đốc lần này được nhìn nhận là sự điều chỉnh cần thiết trong bộ máy điều hành, nhằm bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành hoạt động thường nhật. Trong khi đó, vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn xuyên suốt và ổn định, là yếu tố then chốt giúp Sacombank duy trì trật tự quản trị và sự nhất quán trong chiến lược phát triển.

Mới đây, Hội đồng quản trị Sacombank giao quyền cho ông Dương Công Minh đại diện ngân hàng thực hiện các giao dịch dân sự và tham gia tố tụng. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn thể hiện sự thống nhất trong cơ chế điều hành và quản trị của ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn có sự chuyển tiếp về nhân sự điều hành.

Ông Dương Công Minh-Trụ cột lãnh đạo vững vàng của Sacombank trong giai đoạn chuyển tiếp - Ảnh 2.

Trong bối cảnh đó, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp đảm nhận vai trò đại diện pháp lý góp phần bảo đảm tính liên tục trong hoạt động, đồng thời củng cố niềm tin rằng các quyết sách quan trọng của Sacombank vẫn được triển khai trên nền tảng quản trị thống nhất.

Với trụ cột lãnh đạo ở cấp Hội đồng quản trị được giữ vững và bộ máy điều hành từng bước được kiện toàn, Sacombank được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận hành ổn định, bám sát chiến lược đã xác lập và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Khám phá thêm chủ đề

Sacombank Dương Công Minh quyền tổng giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận