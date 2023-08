Ông Elon Musk được đối xử đặc biệt ở Ukraine?

Starlink của ông Musk đã đóng một vai trò then chốt trong việc cung cấp thông tin liên lạc cho quân đội Ukraine. Tầm quan trọng của của loạt vệ tinh này lớn đến mức các quan chức liên bang ở Washington đã tránh làm phật lòng tỉ phú Mỹ, để đảm bảo chính quyền Kyiv có thể tiếp tục sử dụng hệ thống Starlink, theo tờ The New Yorker.



Cụ thể, các quan chức liên bang từ Bộ Quốc phòng và nhiều cơ quan khác của Mỹ nói với The New Yorker rằng sức ảnh hưởng của ông Musk tác động đến việc ra quyết định của chính phủ về không gian, Ukraine, mạng xã hội và xe điện.

Còn ở Ukraine, theo The New Yorker, tỉ phú người Mỹ đang được chính quyền Kyiv đối xử như một quan chức không chính thức.

Tỉ phú Elon Musk trước cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 5 tại Cung điện Elysee ở Paris, Pháp REUTERS

Phía ông Musk và Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này.

Vài ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022, ông Musk đã cung cấp các vệ tinh và thiết bị đầu cuối Starlink cho Kyiv, giúp duy trì khả năng truy cập Internet trên khắp Ukraine, là yếu tố rất quan trọng đối với quân đội nước này.

Đài CNN hồi cuối tháng 10.2022 đưa tin quân đội Ukraine trên các chiến tuyến đã gặp phải tình trạng Starlink ngừng hoạt động, một phần vì ông Musk thời điểm đó đang muốn Lầu Năm Góc tài trợ cho dịch vụ này.

Tỉ phú Elon Musk chặn truy cập Starlink, ngăn Ukraine tấn công Crimea?

Vụ việc này đã gây ra sự bất an khi các lực lượng Ukraine và các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại ông Musk có thể cắt nguồn cung một lần nữa, vào bất cứ khi nào quan điểm của ông thay đổi, theo The New Yorker.

Ngoài ra, nhiều thông tin cũng cho rằng tỉ phú Mỹ đang dao động trước những lời gièm pha rằng công nghệ của ông đang được sử dụng trong một cuộc chiến, vốn trái với mong muốn của ông.

Mới đây nhất, Reuters đưa tin chính phủ Mỹ và phía ông Musk đã ký một hợp đồng về hệ thống thông tin ở Ukraine, song không có bất kỳ thông tin chi tiết nào được công bố.