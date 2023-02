Ông giám đốc kể chuyện vào rừng ‘săn’ cây thuốc quý rồi mang trả về... rừng

Cánh rừng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Toàn bộ diện tích rừng của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành đang quản lý, bảo vệ nằm trên địa bàn xã Đắk Lao, H.Đắk Mil. Từ năm 2007, công ty là đơn vị đầu tiên ở tỉnh Đắk Nông thực hiện thí điểm phương án quản lý rừng bền vững.

Năm 2015, rừng do công ty quản lý đã đạt 10 tiêu chí với 56 nguyên tắc nghiêm ngặt (về môi trường, xã hội và kinh tế) do các chuyên gia rừng thế giới kiểm tra, đánh giá và được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế do Hội đồng Quản trị Rừng thế giới (FSC) cấp. Đây là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1993 với mục tiêu phát triển và quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới. Hiện nay, tổ chức này đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 850 thành viên bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các tổ chức quản lý chứng nhận quốc tế, trung tâm phát triển cộng đồng...