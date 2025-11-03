Ông Hồ Sỹ Hùng làm Chủ tịch VCCI

Chiều 3.11, Ban Thường trực Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng ẢNH: VCCI

Tại hội nghị, Ban Chấp hành thông qua kết quả công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, nhất trí để ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, thôi giữ chức Chủ tịch VCCI, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030, tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, tại Công văn số 18045-CV/VPTW ngày 3.10 của Văn phòng T.Ư Đảng về công tác nhân sự giữ chức Chủ tịch VCCI, Ban Bí thư chỉ định ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI và giới thiệu để bầu giữ chức danh Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu trên cương vị mới, tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ, bằng tri thức, kinh nghiệm trong hơn 30 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau, ông sẽ không ngừng cầu thị học hỏi, nâng cao năng lực; tận tâm trong công tác vì sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và VCCI trong kỷ nguyên mới.

VCCI cùng đội ngũ doanh nhân phải phối hợp, kết nối chặt chẽ với các cơ quan quản lý các cấp, đóng góp vào quá trình đổi mới cơ chế quản lý, tiên phong mở đường trong các lĩnh vực mới, then chốt, khai mở các thị trường mới giàu tiềm năng.

Đây cũng chính là quá trình gỡ khó, gỡ vướng cho doanh nghiệp, là quá trình hỗ trợ, hậu thuẫn cho doanh nghiệp lớn lên, đủ sức cạnh tranh ở cả sân nhà lẫn khu vực và quốc tế...

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh ngày 14.4.1968, tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 1988, nhận bằng tiến sĩ về kinh tế, quản lý và quy hoạch kinh tế vào năm 1996; được phong học hàm phó giáo sư năm 2012.

Từ năm 1998 - 2018, ông Hùng công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây).

Từ tháng 9.2018, ông Hùng được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 3.2025, ông Hùng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Từ tháng 10.2025, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã chỉ định ông Hồ Sỹ Hùng tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch VCCI, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.