Ông Hoàng Minh Tuấn làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn

Sáng 27.12, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Dự đại hội có thiếu tướng Lê Văn Cầu, Phó trưởng ban Công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy T.Ư Đoàn, cùng lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban và nguyên lãnh đạo Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn các thời kỳ.

Tại đại hội, thiếu tướng Lê Văn Cầu đã công bố quyết định của T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát biểu tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 người, trong đó chỉ định ông Hoàng Minh Tuấn, Phó giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hai Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là ông Lương Minh Trường, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, và ông Phùng Ngọc Tú, chuyên viên chính Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam.

Giữ vững phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh

Phát biểu tại đại hội về phương hướng nhiệm kỳ tới, thiếu tướng Lê Văn Cầu đề nghị Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục làm tốt công tác tập hợp cựu chiến binh, cựu quân nhân, vận động hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Cầu phát biểu tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Cạnh đó, cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; luôn giữ vững phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Đồng thời, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn tại cơ quan T.Ư Đoàn.

Thiếu tướng Cầu lưu ý cần thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ.

Kết luận số 196 là định hướng xuyên suốt

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới quan tâm và triển khai tốt một số nội dung trọng tâm.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 196 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới và coi đây là định hướng xuyên suốt cho toàn bộ hoạt động của Hội.

Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, nêu gương phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tăng cường công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan, gắn với xây dựng văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức trẻ trong cơ quan T.Ư Đoàn.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan. Nâng tầm các hoạt động đền ơn đáp nghĩa theo hướng thiết thực, bền vững. Chú trọng trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, vai trò của cán bộ hội...

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, trong thời gian tới, Đảng ủy T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn hoạt động hiệu quả, đúng chức năng và nhiệm vụ.