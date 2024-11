Ông Hoàng Nam Tiến học lên tiến sĩ về Generative AI

Mặc dù sở hữu nền tảng vững chắc, ông Tiến vẫn nhận thấy tầm quan trọng của việc học hỏi liên tục và cập nhật những kiến thức mới nhất, đặc biệt là về các công nghệ mới nổi như Generative AI.

Generative AI: Một hướng đi tiềm năng và đột phá

Generative AI không chỉ là một xu hướng mà còn mở ra rất nhiều cơ hội đột phá trong việc tái định hình các ngành công nghiệp và mô hình kinh doanh. Đây là lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia trên toàn cầu vì tiềm năng ứng dụng rộng lớn trong quản lý, sản xuất, marketing và tối ưu hóa doanh nghiệp. Ông Tiến luôn tin rằng Generative AI sẽ trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt lên và tạo ra những lợi thế cạnh tranh mới. "Generative AI không chỉ đơn thuần là một công cụ công nghệ, mà nó sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc tái định hình các mô hình kinh doanh trong tương lai," ông Tiến cho biết.

Ông Hoàng Nam Tiến tại sự kiện EduGrowth của upGrad vào tháng 5 vừa qua

Hành trình tìm kiếm giải pháp học tập cho nhà lãnh đạo

Đối với ông Tiến, việc học không chỉ là cách để tích lũy kiến thức mà còn là con đường để phát triển tư duy chiến lược và tạo nên những bước đột phá. Trong thời đại mà công nghệ phát triển không ngừng, đặc biệt là với sự xuất hiện của Generative AI, ông nhận thấy mình cần một chiến lược rõ ràng để có thể nắm bắt xu hướng và ứng dụng chúng hiệu quả vào doanh nghiệp.

Là một người lãnh đạo doanh nghiệp bận rộn, việc tạm dừng công việc từ 3 đến 4 năm để tham gia một chương trình cao học toàn thời gian là điều không khả thi đối với ông. Chính vì vậy, chương trình tiến sĩ về Generative AI tại Đại học Golden Gate đã trở thành một giải pháp tối ưu cho ông. Ông Tiến chia sẻ: "Đối với những người đi làm bận rộn như chúng tôi, rất khó để tạm dừng công việc để học toàn thời gian. Việc học trực tuyến với Đại học Golden Gate thông qua nền tảng upGrad cho phép tôi vừa làm việc, vừa có thể học tập mà không phải gián đoạn công việc hiện tại".

Điều làm ông Tiến đặc biệt ấn tượng là đội ngũ giáo sư tại Đại học Golden Gate đều là những chuyên gia hàng đầu đến từ Mỹ. Các giáo sư này không chỉ có nền tảng học thuật vững chắc mà còn có kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong lĩnh vực Generative AI. Được học hỏi từ những người tiên phong trong ngành là một điểm nhấn quan trọng, giúp ông Tiến cập nhật kiến thức và hiểu sâu hơn về các ứng dụng thực tiễn của Generative AI trong doanh nghiệp. Đặc biệt, phương pháp học trực tuyến giúp ông có thể tiếp cận những kiến thức mới nhất từ các chuyên gia quốc tế mà không cần phải rời xa công việc hiện tại.

Với những kiến thức nền tảng và chiến lược mà chương trình cung cấp, ông có thể áp dụng Generative AI vào các chiến lược quản trị và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn. Chương trình không chỉ giúp ông hiểu rõ lý thuyết, mà còn cung cấp những kỹ năng thực tiễn để áp dụng công nghệ này vào thực tế. Điều này giúp ông không chỉ giữ vững vị thế cạnh tranh mà còn chuẩn bị cho tương lai của doanh nghiệp trước sự thay đổi không ngừng của công nghệ.

Sự linh hoạt và quản lý thời gian cho người bận rộn

Đối với những nhà lãnh đạo như ông Tiến, việc quản lý thời gian là yếu tố quan trọng để có thể cân bằng giữa công việc và học tập. Chương trình DBA tại Đại học Golden Gate không chỉ mang lại sự linh hoạt về thời gian, mà còn cho phép người học tự chủ trong việc sắp xếp lịch học theo nhịp sống và công việc hiện tại. "Điều tôi thích nhất ở chương trình này là khả năng tự quản lý thời gian. Tôi có thể học vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp mà không bị áp lực phải ngừng công việc," ông Tiến chia sẻ. Đối với ông, học trực tuyến không chỉ là một phương thức linh hoạt mà còn là sự đầu tư hiệu quả vào kiến thức và kỹ năng trong tương lai.

Sự kiện EduGrowth 2024: Chuẩn bị cho tương lai với Generative AI

Để giúp các nhà lãnh đạo tại Việt Nam tiếp cận và hiểu rõ hơn về những bước đi cần thiết khi áp dụng Generative AI, upGrad sẽ tổ chức sự kiện giáo dục dịp cuối năm 2024, với chủ đề Shaping The Future of Business with Emerging Technologies. Đây là cơ hội quý báu để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu về các chiến lược ứng dụng Generative AI từ góc nhìn thực tiễn. Sự kiện hứa hẹn sẽ là nền tảng cho những cuộc thảo luận mang tính đột phá và định hướng cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Sự kiện thứ 6 trong chuỗi EduGrowth của upGrad với chủ để Shaping The Future of Business with Emerging Technologies

Kết luận

Chương trình DBA về Generative AI tại Đại học Golden Gate, thông qua nền tảng học trực tuyến upGrad hứa hẹn mở ra cánh cửa tiếp cận tri thức thực tiễn và tiên tiến hàng đầu trong ngành một cách linh hoạt và tối ưu. Với tinh thần học hỏi không ngừng và khao khát đổi mới, hành trình này hứa hẹn sẽ khai phá những cơ hội lớn và gặt hái thành công mới cho ông Tiến cùng doanh nghiệp của mình.