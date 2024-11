Ông Hoàng Nghĩa Hiếu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Chiều 18.11, HĐND tỉnh Nghệ An đã họp, bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu (Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An) giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.



Ông Hoàng Nghĩa Hiếu ẢNH: K.H

Các đại biểu dự họp đã bỏ phiếu kín, kết quả 100% phiếu bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức vụ nói trên.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (57 tuổi), quê quán xã Hưng Lĩnh, H.Hưng Nguyên (Nghệ An), trình độ chuyên môn là thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công trình thủy lợi.

Trước khi giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, ông Hiếu trải qua các chức vụ: Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An.

Tháng 7.2022, ông Hiếu được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An thay thế người tiền nhiệm là ông Thái Thanh Quý đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư.