Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Sáng nay 15.10, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ ngày 15.10. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trước đó, vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh ẢNH: TTXVN

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Khánh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Quá trình công tác, ông Khánh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư lưu ý, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lạng Sơn và tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và những kết quả nổi bật đã đạt được trong thời gian qua; khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, phấn đấu đưa Lạng Sơn trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, giao trọng trách.

Ông Hoàng Quốc Khánh hứa sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để cùng với các thành viên trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng...