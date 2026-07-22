'Ông hoàng YouTube' MrBeast kết hôn

Đúng với vị thế của một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng nhất thế giới, MrBeast và Thea Booysen vừa tổ chức hôn lễ trên đảo Necker (Anh), hòn đảo tư nhân nổi tiếng rộng gần 30.000 m2 thuộc sở hữu của tỉ phú Richard Branson.

Hôn lễ kín tiếng của YouTuber quyền lực nhất thế giới

Lễ cưới là điểm nhấn sau chuỗi hoạt động kéo dài suốt một tuần, bắt đầu từ ngày 14.7. Các khách mời cùng nhau trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời như lướt ván diều, lặn biển ngắm san hô và cho các loài động vật trên đảo ăn.

Thea Booysen cho biết cô và MrBeast nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu khi cùng trò chuyện về khoa học thần kinh, sách và nhiều chủ đề khác, từ đó tình cảm dần nảy nở Ảnh: Reuters

Trong ngày trọng đại, cô dâu Thea Booysen (29 tuổi), diện chiếc váy cưới ren đến từ thương hiệu Nicole + Felicia Couture. Chú rể MrBeast (28 tuổi), lựa chọn bộ tuxedo hai tông màu kem và đen của Ralph Lauren.

Chia sẻ với People trong bài phỏng vấn đăng ngày 21.7, Thea Booysen xúc động nói: "Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng mọi thứ thực sự giống như thiên đường".

Dù nổi tiếng với những video quy mô lớn và các thử thách có phần "điên rồ", MrBeast từ lâu đã bày tỏ mong muốn tổ chức một đám cưới kín đáo sau khi cầu hôn bạn gái vào tháng 12.2024. Sau nhiều năm sống dưới sự chú ý của công chúng, nam YouTuber muốn giữ khoảnh khắc đặc biệt này chỉ dành cho hai người cùng gia đình và bạn bè thân thiết.

"Lễ cưới chắc chắn sẽ chỉ có gia đình và bạn bè, mang tính riêng tư hơn nhiều. Tôi hiếm khi có kỳ nghỉ vì luôn bận rộn với công việc, nên tôi muốn đám cưới trở thành dịp để cả hai cùng tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa bên những người mình yêu quý", MrBeast chia sẻ với People hồi tháng 1.2025.

Mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn của cặp đôi. Sau hôn lễ, Thea Booysen cho biết: "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và cảm nhận được rất nhiều tình yêu. Cả hai đều làm việc rất nhiều nên hiếm khi có cơ hội gặp đầy đủ bạn bè và gia đình. Vì thế, việc tất cả mọi người có mặt cùng nhau trong ngày hôm đó thực sự rất đặc biệt".

Ngay sau khi chính thức về chung nhà, MrBeast và Thea Booysen lên kế hoạch duy trì truyền thống mới của gia đình. Theo cô dâu, cả hai dự định sẽ tổ chức một chuyến nghỉ dưỡng trên đảo dành cho người thân và bạn bè vào mỗi năm.

Theo People, không chỉ được biết đến với vai trò là vợ của "ông hoàng YouTube" MrBeast, Thea Booysen còn là nhà sáng tạo nội dung có tiếng tại Nam Phi. Cô hoạt động trên YouTube, nền tảng phát trực tiếp Twitch với biệt danh TheaBeasty, đồng thời là bình luận viên thể thao điện tử (esports) và đồng sở hữu tổ chức esports Nixuh. Thea Booysen bắt đầu sự nghiệp phát trực tuyến từ năm 2016.

Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung, Thea Booysen còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập nổi bật. Năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Stellenbosch với bằng cử nhân Luật và bằng danh dự (Honours) ngành Tâm lý học. Đến cuối năm 2024, cô tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học thần kinh (Neuropsychology) tại Đại học Edinburgh (Scotland). MrBeast từng nhiều lần chia sẻ rằng chính niềm đam mê học hỏi và tư duy sắc bén của Thea Booysen là một trong những điều khiến anh ngưỡng mộ nhất ở cô.

Theo chia sẻ của Thea Booysen, cô và MrBeast gặp nhau hoàn toàn tình cờ. Khi đó, MrBeast cùng Logan Paul và Casey Neistat đến Nam Phi để chuẩn bị thực hiện một video. Tuy nhiên, kế hoạch bị hủy do cả nhóm mắc Covid-19 và phải ở lại Nam Phi lâu hơn dự kiến. Trong thời gian này, một người bạn đã mời MrBeast đi ăn tối và rủ thêm Thea Booysen tham dự.