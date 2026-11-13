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    Ông Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA, thị trường căng thẳng chờ tác động

    Ông Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA, thị trường căng thẳng chờ tác động

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    CEO Nvidia, ông Jensen Huang, hôm 12.11 đã từ chức sau các thông tin về những mối quan hệ ngoài hôn nhân.

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