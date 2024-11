Ông Kim đi khắp Đông Nam Á săn thông tin đối thủ chuẩn bị AFF Cup

BHL ĐỘI TUYỂN CHIA QUÂN DO THÁM

Để giúp các tuyển thủ quốc gia đẩy cao phong độ tại V-League và đội tuyển VN có thêm thời gian tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2024, VFF đã quyết định không thi đấu giao hữu trong kỳ FIFA Days tháng 11. Trái bóng V-League sẽ vẫn lăn ở 2 vòng 8 (ngày 14 - 16.11) và 9 (19 - 20.11), bù lại từ ngày 21.11 đội tuyển VN sẽ có hơn 2 tuần tập trung, tập huấn tại Hàn Quốc trước khi đá trận mở màn AFF Cup 2024 tại Lào (9.12). Một công đôi việc, tận dụng việc phần lớn các đội bóng đều đá FIFA Days, HLV Kim Sang-sik cùng trợ lý sẽ đi khắp Đông Nam Á để "xem giò" các đối thủ tại AFF Cup 2024.

HLV Kim Sang-sik đến Hồng Kông, Thái Lan và Indonesia để “xem giò” các đối thủ tại AFF Cup 2024 Ảnh: Minh Tú

Hôm qua (14.11), HLV Kim Sang-sik cùng trợ lý Yoon Dong-jun đã rời VN để bay sang Hồng Kông với mục đích dự khán trận đấu giữa đội tuyển Hồng Kông và Philippines lúc 19 giờ cùng ngày. Ông Kim đặc biệt quan tâm vì đây là trận đấu duy nhất trong tháng 11 của đội Philippines - đối thủ từng thắng Tajikistan 1-0 ở trận tranh HCĐ King's Cup vừa qua tại Thái Lan. Có thể hiểu sự cẩn thận của ông Kim, khi chúng ta sẽ có chuyến hành quân dự đoán không hề dễ dàng đến Philippines, đối đầu đội bóng có nhiều cầu thủ nhập tịch ở trận đấu thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2024 (ngày 18.12). Nói không quá, sau Indonesia thì Philippines là đối thủ lớn nhất của đội tuyển VN ở vòng bảng AFF Cup 2024 sắp tới, nhất là khi chúng ta phải chơi trên sân đối phương.

Sau khi rời Hồng Kông, ông Kim sẽ có mặt ở sân Thammasat (Bangkok) theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà Thái Lan và Lào ngày 17.11. Ngay sau đó, thuyền trưởng đội tuyển VN sẽ bay đến Indonesia để theo dõi trận quyết đấu giữa đội bóng xứ vạn đảo với Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 ngày 19.11.

C UỘC CHIẾN THÔNG TIN TẠI AFF C UP 2024

Từ thời HLV Park Hang-seo, công tác thu thập thông tin các đối thủ đã bắt đầu được VFF và các phòng chuyên môn xem trọng. AFF Cup 2024 này cũng không là ngoại lệ, khi 4 thành viên BHL đội tuyển VN bao gồm cả ông Kim đã có mặt ở Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia để "xem giò cẳng" 6 đối thủ. Việc trực tiếp theo dõi các trận đấu sẽ giúp các thành viên BHL có cái nhìn chuyên môn đầy đủ và rõ ràng hơn rất nhiều so với việc xem qua ti vi. Điều này sẽ đem đến những bổ sung quý giá và chính xác cho việc phân tích các báo cáo mà các hãng dữ liệu gửi về, điều chúng ta đã áp dụng từ vài năm qua. Đặc biệt, đội tuyển Indonesia sẽ dốc hết sức trong trận đấu với Ả Rập Xê Út, là dịp để ông Kim nhìn rõ những điểm mạnh và yếu của đối thủ lớn nhất tại bảng B AFF Cup 2024.

Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "Tôi cho rằng VFF, HLV Kim Sang-sik và VPF đã tận dụng quỹ thời gian hợp lý. Bỏ qua FIFA Days nhưng đội tuyển VN sẽ có đợt tập trung tại Hàn Quốc, từ đó đá AFF Cup 2024 là đúng điểm rơi phong độ. Không như ông Park, ông Kim chỉ mới "nhập môn" ở bóng đá Đông Nam Á nên việc thăm dò đối thủ là rất cần.

Tuy nhiên, do AFF Cup 2024 không thuộc FIFA Days nên rất có thể nhiều cầu thủ giỏi, đang thi đấu ở châu Âu sẽ thi đấu ở kỳ FIFA Days này nhưng không có mặt tại AFF Cup. Vì vậy, việc trực tiếp "xem giò cẳng" sẽ giúp ông Kim cảm nhận được hình hài các đối thủ, nhưng không thể chủ quan dựa hết vào đó, do vẫn có những cầu thủ vắng mặt ở kỳ FIFA Days nhưng sẽ có mặt ở AFF Cup 2024. Do đó công tác chuẩn bị thông tin ở các kênh khác như băng hình cấp CLB và đội tuyển quốc gia, các báo cáo chỉ số phong độ từ các công ty dữ liệu… rất quan trọng và cần thiết".