    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm vũ khí mới của Triều Tiên
    VideoThế giới

    Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm vũ khí mới của Triều Tiên

    La Vi-Văn Khoa
    Hãng thông tấn KCNA hôm nay 22.9 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

    Tin liên quan

    Ông Kim Jong-un nói hải quân Triều Tiên đang phát triển năng lực 'phản ứng hạt nhân'

    Ông Kim Jong-un nói hải quân Triều Tiên đang phát triển năng lực 'phản ứng hạt nhân'

    CHDCND Triều Tiên đưa vào biên chế tàu khu trục Kang Kon, đồng thời cho biết năng lực vũ khí hạt nhân hải quân của Bình Nhưỡng đang được phát triển.

    Khám phá thêm chủ đề

    Triều Tiên Kim Jong-un thử nghiệm tên lửa

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận