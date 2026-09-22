Ông Kim Jong-un giám sát thử nghiệm vũ khí mới của Triều Tiên

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 22.9 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.