Ông Kim Jong-un hối thúc quân đội kịp thời sản xuất vũ khí, chuẩn bị chiến tranh

Cụ thể, KCNA hôm nay 15.5 đưa tin ông Kim Jong-un ngày 14.5 đã giám sát "hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật mới mà sẽ được trang bị cho các đơn vị tên lửa kết hợp của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) phụ trách nhiệm vụ khai hỏa quan trọng". KCNA không cung cấp thêm thông tin chi tiết về hệ thống vũ khí mới hoặc nơi diễn ra cuộc kiểm tra, theo Hãng tin Yonhap.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật tại một địa điểm không xác định ngày 14.5, trong ảnh do KCNA công bố ngày 15.5 Reuters

KCNA còn đưa tin ông Kim lệnh hoàn thành kịp thời các kế hoạch sản xuất vũ khí đang diễn ra. Nhà lãnh đạo Triều Tiên "đặc biệt nhấn mạnh cần có sự thay đổi mang tính thời đại trong quá trình chuẩn bị cho chiến tranh của KPA bằng cách thực hiện các kế hoạch sản xuất đạn dược cho năm 2024 mà không có thất bại".

Cũng theo KCNA, các nhà máy vũ khí của Triều Tiên, vốn đã hoàn thành kế hoạch sản xuất trong 6 tháng đầu năm, sẽ thực hiện kế hoạch sản xuất hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật vào cuối năm nay. Những bệ phóng tên lửa được sản xuất trong nửa đầu năm nay sẽ được triển khai cho các đơn vị tổng hợp thuộc nhóm hoạt động miền tây của KPA.

Diễn biến trên diễn ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án việc các đồng minh Mỹ tăng cường giám sát nước này dưới vỏ bọc theo dõi hành vi vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, đồng thời tuyên bố thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Bình Nhưỡng kêu gọi Anh, Canada, Đức, New Zealand, Pháp và Úc ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các lệnh trừng phạt Triều Tiên làm cái cớ để "can thiệp quân sự trắng trợn ở châu Á - Thái Bình Dương", theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên do KCNA đăng tải ngày 13.5.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng các nước nói trên đã triển khai tàu và máy bay chiến đấu tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương với lý do theo dõi các nghị quyết trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt đối với Bình Nhưỡng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trước đó cho hay lực lượng nước này và Anh đã tiến hành tuần tra chung ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên hồi tháng 4 để thực thi các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên.