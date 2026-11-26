Ông Kim Jong-un thăm cơ sở hạt nhân, vạch định hướng phát triển vũ khí

Nhà lãnh đạo CHDCND Kim Jong-un mới đây tuyên bố nước này cần đa dạng hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.