Thế giới

Ông Kim Yong-nam qua đời

Văn Khoa
Văn Khoa
04/11/2025 09:51 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 4.11 đưa tin cựu Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên Kim Yong-nam đã qua đời hôm 3.11, thọ 97 tuổi.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un sáng sớm nay đã đến viếng linh cữu của ông Kim Yong-nam, theo KCNA. Tang lễ của ông Kim Yong-nam được ấn định vào ngày 6.11.

- Ảnh 1.

Ông Kim Yong-nam khi còn là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên hồi 2018

Ảnh: Reuters

Ông Kim Yong-nam không có quan hệ họ hàng với gia đình Kim Jong-un, theo AP. Ông Kim Yong-nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên từ năm 1998 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2019, theo Reuters. Ông Kim Yong-nam giữ chức vụ này từ thời của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông nội của lãnh đạo Kim Jong-un.

Với vị trí trên, theo Hiến pháp Triều Tiên, ông Kim Yong-nam được giao một số nhiệm vụ như người đứng đầu nhà nước Triều Tiên, chịu trách nhiệm tiếp đón các lãnh đạo nước ngoài.

"Mặc dù chỉ giữ vai trò nghi lễ trong giai đoạn cuối sự nghiệp, ông Kim Yong-nam vẫn có tầm ảnh hưởng lớn thông qua các mối quan hệ bảo trợ với các nhà ngoại giao và nhân viên ngoại giao Triều Tiên", theo Reuters dẫn lời ông Michael Madden, chuyên gia về giới lãnh đạo Triều Tiên tại Trung tâm Stimson (Mỹ).

Sinh năm 1928, ông Kim Yong-nam từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong Bộ Ngoại giao và góp phần định hình nền ngoại giao của Triều Tiên dưới thời nhà sáng lập Kim Nhật Thành, trước khi thực sự nắm quyền điều hành ngoại giao và đại diện cho Triều Tiên dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo Reuters.

Dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Kim Yong-nam tiếp tục là gương mặt đại diện ngoại giao của Triều Tiên, chào đón các vị khách cấp cao đến Bình Nhưỡng và thăm Hàn Quốc vào năm 2018 với tư cách là trưởng đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa đông, nơi ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc khi đó Moon Jae-in.

Triều Tiên Kim Yong-nam Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Jong-un
