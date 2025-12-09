Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Ông Lê Hoàng Châu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM sau sáp nhập

Đỗ Trường - Đình Sơn
09/12/2025 19:24 GMT+7

Chiều 9.12, tại phường Bình Dương (TP.HCM), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổ chức đại hội lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025-2030), bầu ông Lê Hoàng Châu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (sau sáp nhập).

Đại hội Hiệp hội Bất động sản TP.HCM lần thứ 1 cũng đã bầu 61 ủy viên Ban chấp hành; 4 ủy viên Ban thường trực; 15 ủy viên Ban thường vụ; 5 ủy viên Ban kiểm tra và 5 thành viên Ban cố vấn.

Ông Lê Hoàng Châu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM sau sáp nhập- Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong đó, Ban thường trực có 4 người gồm ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch (nguyên Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM trước sáp nhập); ông Giang Quốc Dũng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Chủ tịch Hội Bất động sản Tây Bắc Sài Gòn (Giám đốc công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương; nguyên Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Bình Dương cũ); bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang) và ông Bạch Văn Lượng, Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội Bất động sản Đông Nam Sài Gòn (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Gia Cát).

Đại hội Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng đặt ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm xây dựng, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, an toàn, lành mạnh.

Ông Lê Hoàng Châu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM sau sáp nhập- Ảnh 2.

Hiệp hội bất động sản TP.HCM trao tượng trưng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; người mua nhà, đảm bảo hài hòa, lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, đại diện lợi ích cho cộng đồng.

Đáng chú ý, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM mới cũng phấn đấu xây dựng Tổ hợp tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn, có năng lực vượt trội để có đủ thế và lực hợp tác với các đối tác…, phát triển các dự án khu dân cư quy mô lớn, thân thiện môi trường…

Nhân tổ chức đại hội, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM không nhận hoa chúc mừng mà chuyển thành ủng hộ đồng bào bị lũ lụt được trên 88 triệu đồng và 200 đô la Mỹ; ủng hộ Quỹ vì người nghèo TP.HCM 200 triệu đồng và ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền 375 triệu đồng.

