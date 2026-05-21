Ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Petrovietnam

Lễ công bố và trao quyết định nhân sự làm TGĐ Petrovietnam có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (trái) và Chủ tịch HĐTV Petrovietnam trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường làm Tổng giám đốc Petrovietnam

Tại buổi lễ, Bộ Tài chính và đại diện HĐTV Petrovietnam đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quyết định của HĐTV Petrovietnam về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên HĐTV Petrovietnam, TGĐ Petrovietnam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức hai con số, áp lực tăng trưởng với các tháng còn lại của năm rất lớn. Theo đó, một giải pháp quan trọng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam chính là tăng trưởng khai khoáng, trong đó có dầu khí.

Vì vậy, Petrovietnam cần rà soát Chiến lược phát triển của Petrovietnam trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số và tình hình địa chính trị thế giới biến động phức tạp. Trên cơ sở đó, Petrovietnam cần tham mưu với các cấp liên quan để hoàn thiện chính sách, thể chế để đạt mục tiêu đề ra.

Tân Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo Petrovietnam cần quyết liệt chỉ đạo điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhận, nộp ngân sách nhà nước 2026. Petrovietnam cần rà soát các dự án trọng điểm được giao để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, từ đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Cam kết hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết 5 tháng đầu năm, vượt qua những biến động phức tạp cung cầu của thị trường thế giới, Petrovietnam duy trì sản xuất kinh doanh tích cực, đảm bảo tốt an ninh năng lượng quốc gia, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đảm bảo tăng trưởng hai con số - nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình chúc mừng tập thể lãnh đạo Petrovietnam

Tuy nhiên, Petrovietnam cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn như: chi phí đầu vào tăng, chuỗi cung ứng đứt gãy, điểm nghẽn trong tiêu thụ khí điện, rủi ro trong kinh doanh lọc hóa dầu cùng với những bất cập về cơ chế,… đòi hỏi sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, đồng thời phản ánh sự cấp thiết trong việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là các quy định về quản trị nội bộ để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

Trong bối cảnh này, ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Petrovietnam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp tập đoàn bổ sung nguồn lực điều hành, đảm bảo thông suốt trong quản trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch Lê Ngọc Sơn khẳng định Petrovietnam tiếp tục rà soát Chiến lược Phát triển của Petrovietnam, trong đó tập trung vào giải pháp thực thi để hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu đến năm 2030 lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn chúc mừng tân Thành viên HĐTV, TGĐ Petrovietnam Lê Mạnh Cường

Petrovietnam cũng cam kết phát huy tinh thần "một đội ngũ, một mục tiêu" để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, đồng thời rà soát tái cấu trúc doanh nghiệp, tối ưu bộ máy để đáp ứng các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, phấn đấu cuối năm 2026 là doanh nghiệp đạt chuẩn OECD.

Phát biểu trên cương vị mới, ông Lê Mạnh Cường cam kết nỗ lực cao nhất, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Petrovietnam tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố vai trò nòng cốt của Petrovietnam trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.