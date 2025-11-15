Ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội Thừa phát lại TP.HCM

Theo đó, 2 Phó chủ tịch Hội Thừa phát lại TP.HCM gồm: ông Nguyễn Tiến Pháp và bà Vũ Thị Hoa. 6 ủy viên Ban Chấp hành gồm các ông, bà: Trương Lâm Danh, Chu Thị Ngọc Duyên, Lê Hữu Hạnh, Hoàng Đức Hoài, Nguyễn Thái Phương, Võ Đình Thắng.
Đại hội tiếp tục bầu ông Nguyễn Đức Chính (nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp) làm chủ tịch danh dự.
Như vậy, Hội Thừa phát lại TP.HCM có 35 văn phòng thừa phát lại (trong đó, TP.HCM cũ có 28, tỉnh Bình Dương cũ có 5, còn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 2 văn phòng).
Trước sáp nhập, Hội Thừa phát lại TP.HCM được thành lập vào năm 2021. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của thừa phát lại thuộc các văn phòng thừa phát lại tại TP.HCM. Mục đích, nhằm đoàn kết đội ngũ và phát triển chế định thừa phát lại với tổng số hội viên là 86.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, mạng lưới văn phòng thừa phát lại trên địa bàn TP.HCM mở rộng nhanh. Nhờ nhu cầu xã hội tăng, UBND TP.HCM cho phép thành lập thêm nhiều văn phòng thừa phát lại mới.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Thừa phát lại TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của thừa phát lại trong hệ thống tư pháp: hỗ trợ giảm tải cho tòa án và cơ quan thi hành án dân sự. Từ đó, tạo thêm kênh để người dân chủ động lựa chọn phương thức thi hành án hiệu quả.
Ngoài ra, hội sẽ cố gắng đưa nghề thừa phát lại trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống bổ trợ tư pháp của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.
Theo Hội Thừa phát lại TP.HCM, hiện chưa có luật Thừa phát lại, mới chỉ dừng ở nghị định nên hội thiếu căn cứ pháp lý vững chắc để hoạt động hiệu quả như các tổ chức nghề nghiệp khác (Hội Công chứng viên TP.HCM, Đoàn luật sư TP.HCM).
Do đó, Hội Thừa phát lại TP.HCM kiến nghị xây dựng một đạo luật riêng về thừa phát lại, hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định 08 năm 2020 của Chính phủ để tạo hành lang pháp lý tương xứng cho hoạt động nghề nghiệp này.
