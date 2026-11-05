Ông Lê Thanh Thản bị xét xử vì 'lừa dối khách hàng'

TAND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 18.11 tới sẽ đưa ra xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội "lừa dối khách hàng".

Ông Lê Thanh Thản tại một phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 13 ngày, kể cả ngày nghỉ. Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP.Hà Nội được phân công giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử vụ án.

Ngoài ông Thản, vụ án còn có 5 bị cáo cùng bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông cũ, Hà Nội; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, đều là cựu Phó chủ tịch UBND P.Kiến Hưng cũ; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng Q.Hà Đông cũ; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh thanh tra xây dựng Q.Hà Đông cũ.

Cáo trạng xác định, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, nhưng ông Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch này.

Tháng 3.2011, ông Thản bắt đầu cho quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án. Đến tháng 11.2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1.2013 tiến hành bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Kết quả điều tra xác định khối nhà cao tầng đã được ông Thản tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng. Đặc biệt là việc xây dựng tăng căn hộ và xây thêm hẳn một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch.

Đối với nhà thấp tầng, bị cáo cũng tăng diện tích đất được xây dựng và số căn, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Ông Thản sau đó bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng và không được Nhà nước cấp "sổ đỏ", thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỉ đồng.

Để sai phạm diễn ra thời gian dài, cơ quan tiến hành tố tụng xác định nhóm cựu cán bộ thuộc thanh tra xây dựng và chính quyền sở tại đã không thanh tra, kiểm tra, dẫn tới không ngăn chặn, xử lý kịp thời các sai phạm tại công trình CT6 Kiến Hưng.

Viện kiểm sát căn cứ vào bản kết luận định giá mới nhất, xác định tổng giá trị 519 căn hộ là hơn 2.047 tỉ đồng (tăng khoảng 4 lần), gồm 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỉ đồng và 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 190 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các khách hàng đều khai khi ký hợp đồng mua bán không biết các căn hộ xây sai quy hoạch, do tin tưởng ông Lê Thanh Thản nên mua.

Trong số này, có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà, tổng là 7 tỉ đồng. Phần lớn còn lại đều đề nghị được hỗ trợ cấp "sổ đỏ", nếu không thì yêu cầu bồi thường theo quy định.

Về phía mình, ông Thản khai nhận hành vi phạm tội, do nóng vội nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính.