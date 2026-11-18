Ông Lê Thanh Thản đưa 2 phương án đổi nhà hoặc hoàn tiền cho cư dân CT6 Kiến Hưng

Trước bục khai báo, ông Lê Thanh Thản xin lỗi người mua nhà, cho biết vừa nộp 530 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án, sẵn sàng khắc phục sai phạm.