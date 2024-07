Ông Lê Thanh Vân bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa họp kỳ thứ 43, diễn ra trong 2 ngày 15 và 16.7, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú.



Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ông Lê Thanh Vân BCA

Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Thanh Vân đã tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Thanh Vân.

Hôm 10.7, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân (60 tuổi, trú tại P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại điều 358 bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc; đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kỷ luật nhiều cán bộ tại An Giang

Cũng tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Theo Ủy ban kiểm tra T.Ư, trách nhiệm chính thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; Đảng đoàn HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các cán bộ: Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh (đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự); Vương Bình Thạnh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Nưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các cán bộ: Vương Bình Thạnh; Nguyễn Trọng Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở TN-MT; Phạm Thành Nhơn, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Tịnh Biên; Đinh Minh Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang.

Đồng thời, khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các cán bộ: Lê Văn Nưng, Lê Văn Phước, Lâm Quang Thi; Tô Hoàng Môn, Phó giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh An Giang.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Cùng đó là yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh An Giang khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra; xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền.

Tiếp tục kỷ luật cán bộ tại Vĩnh Phúc

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy, tại tỉnh Tại Bình Thuận, các cán bộ: Phan Đoàn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT; Xà Dương Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Phan Đoàn Thái và Xà Dương Thắng.

Tại Vĩnh Phúc, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các cán bộ: Bùi Hồng Đô, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT-DL; Phan Tuệ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Lê Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Tường; Đinh Văn Mười, Phó gám đốc Sở LĐ-TB-XH; Đỗ Tràng Quảng, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Phúc Yên; Đặng Quang Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng thời, khiển trách các cán bộ: Đào Anh Dũng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Phúc Yên; Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vĩnh Yên; Hoàng Trọng Lợi, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng tại kỳ họp lần này, sau khi xem xét kết quả kiểm điểm trách nhiệm của một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện tại Bộ Tài chính và các địa phương, đơn vị: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.