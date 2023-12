'Ông lớn' thiết kế vi mạch hỗ trợ đào tạo chuyên sâu khu vực Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo bộ ngành chứng kiến lễ ký MOU giữa NIC và Sun Edu về hợp tác trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn

Tại lễ khai giảng vào hôm qua 11.12.2023, Tập đoàn Cadence đã trao chứng nhận hỗ trợ bản quyền phần mềm thiết kế vi mạch cho các cơ sở đào tạo giáo dục tại Việt Nam; đồng thời diễn ra lễ ký MOU giữa NIC và SUN EDU về đào tạo, hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực điện tử, vi mạch bán dẫn, công nghệ có liên quan nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Trung tâm đào tạo thiết kế chip, khóa đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch (Digital Design - Custom IC Training) do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Cadence và Công ty Sun Edu triển khai. Cadence là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về công cụ tự động hóa thiết kế điện tử - Electronic Design Automation (EDA) và thiết kế vi mạch. Còn Sun Edu là doanh nghiệp được hình thành bởi các chuyên gia đầu ngành người Việt có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn tại Silicon Valley, cùng các đối tác trong nước như: VNPT, Đại học Quốc gia Hà Nội…

Diễn ra trong 4 tuần từ ngày 9.12.2023 đến 26.1.2024 tại NIC Hòa Lạc và NIC Hà Nội, khóa đào tạo sẽ tập trung vào việc hướng dẫn và huấn luyện kỹ thuật digital design trên phần mềm thiết kế vi mạch Innovus nổi tiếng của Cadence, tạo cơ hội cho các giảng viên nắm vững và ứng dụng kiến thức hiện đại vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu.

Chương trình được xây dựng với sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu của tập đoàn Cadence. Đặc biệt còn có sự tham gia của các giảng viên đến từ Đại học bang Arizona (ASU), là top 10 đại học danh tiếng của Mỹ với các chuyên gia có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm về mạch tích hợp bán dẫn.

Cũng tại NIC cơ sở Hòa Lạc vào hôm qua 11.12, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Nvidia (Mỹ) - ông Jensen Huang.



Ông Jensen Huang đặt bút ký tên trên bảng lưu niệm tại Trung tâm vi mạch bán dẫn mới thành lập

Nvidia là tập đoàn sản xuất chip đắt giá nhất thế giới với thị trường gần 1.200 tỉ USD. Tập đoàn này đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Với quan điểm xem Việt Nam là quê hương thứ hai của Nvidia, ông Jensen Huang bày tỏ sự hài lòng và tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn và AI.



Trao đổi với đại diện của Sun Edu về chương trình học thiết kế vi mạch trên nền tảng của Cadence, ông Jensen Huang đánh giá cao về mô hình đào tạo này và rất thích thú nói "I am also a person of Cadence" (tôi cũng là người của Cadence). Ông chúc mừng trung tâm và nhấn mạnh việc đào tạo nhân lực trình độ cao này có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển ngành vi mạch bán dẫn đồng thời đặt bút ký lưu niệm đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Đại diện Công ty Sun Edu và NIC giới thiệu với ông Jensen Huang về Trung tâm vi mạch bán dẫn và lớp đào tạo chuyên sâu của Cadence

Lễ khai giảng và ký kết MOU diễn ra hôm qua 11.12.2023 tại NIC cơ sở Hòa Lạc, có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng; Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - Vũ Hải Quân; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ TT-TT - Phan Tâm; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ - Hoàng Minh; Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Võ Văn Hoan; Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Hồ Kỳ Minh. Buổi lễ còn có sự hiện diện của ông Seow Choo Han - Giám đốc kinh doanh Khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Cadence System Design, GS-TS Đặng Lương Mô - Cố vấn cấp cao Quốc gia về vi mạch bán dẫn; ông Nguyễn Anh Thi - Trưởng BQL Khu Công nghệ cao TP.HCM; ông Nguyễn Quốc Trung - Phó BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; đại diện Công ty Sun Edu và các nhà giáo, nhà khoa học đến từ hơn 10 trường đại học.