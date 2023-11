Ông Lưu Bình Nhưỡng không có họ hàng với Cường 'quắt'

Liên quan vụ việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội "cưỡng đoạt tài sản" quy định tại điều 170 bộ luật Hình sự, ngày 16.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch UBND xã Hùng Dũng, H.Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, trong tối 14.11, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình cũng thực hiện khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng tại thôn Hà Lý.

Lực lượng công an bàn giao xã Hùng Dũng bảo vệ hai cánh cửa nhà ông Lưu Bình Nhưỡng CÙ HIỀN

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 40 ngày 14.11, Công an tỉnh Thái Bình có mặt tại nhà ông Lưu Bình Nhưỡng và thông báo đến ông Lưu Văn Hoạch, Phó chủ tịch UBND xã Hùng Dũng và ông Lưu Văn Tuấn là công an viên của thôn, cùng trưởng thôn đến nhà ông Lưu Bình Nhưỡng để chứng kiến.

Cuộc khám xét kéo dài 30 phút, lực lượng công an không niêm phong, không thu giữ bất kỳ tài liệu gì.

Sau khi thực hiện khám xét, lực lượng công an đã đo và lập biên bản ghi nhận 2 cánh cửa gỗ có giá trị của ngôi nhà, đồng thời bàn giao xã Hùng Dũng bảo vệ 2 cánh cửa. "Hôm nay, xã đang cho người lắp camera để bảo vệ 2 cánh cửa, tránh tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn xảy ra", ông Đăng cho biết.

Ông Lưu Bình Nhưỡng tại thời điểm bị bắt CÔNG AN THÁI BÌNH

Theo ông Đăng, ông Lưu Bình Nhưỡng tuy sinh sống ở Hà Nội từ lâu nhưng trước đây, cụ bà thân sinh ra ông vẫn sinh sống trong căn nhà này nên ông thường xuyên về thăm. Tuy nhiên, đầu năm 2023 vừa qua, do tuổi cao, cụ qua đời. Hiện căn nhà không có ai ở, họ hàng của gia đình ông Nhưỡng vẫn sinh sống ở khu lân cận.

Vụ Lưu Bình Nhưỡng bị bắt: Cường “quắt” là ai?

Ngoài ra, ông Đăng cũng khẳng định ông Lưu Bình Nhưỡng không có họ hàng gì với Phạm Minh Cường (Cường "quắt").