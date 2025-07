Ông Lưu Văn Tuyển làm Tổng giám đốc Petrolimex

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa ban hành quyết định bổ nhiệm ông Lưu Văn Tuyển, Phó tổng giám đốc Petrolimex, giữ chức vụ Tổng giám đốc Petrolimex, thời hạn 5 năm kể từ ngày 18.7.

Tân Tổng giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển ẢNH: PETROLIMEX

Ông Lưu Văn Tuyển quê Hưng Yên, năm nay 56 tuổi. Gia nhập Petrolimex từ năm 2002 với vị trí thành viên Ban Kiểm soát, sau đó, ông Tuyển trải qua nhiều vị trí chủ chốt ở Petrolimex, trong đó có chức Kế toán trưởng (2012 - 2019) và Phó tổng giám đốc từ năm 2019 đến nay. Từ tháng 6.2023, ông Tuyển đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị Petrolimex.

Hiện, Ban Tổng giám đốc Petrolimex ngoài ông Lưu Văn Tuyển còn có 7 phó tổng giám đốc, gồm các ông: Trần Ngọc Năm, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Đình Dương.

Trước đó, tại Nghị quyết 178 ban hành ngày 30.5, Hội đồng Quản trị Petrolimex đã miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc và tạm dừng tư cách thành viên hội đồng quản trị đối với người tiền nhiệm của ông Tuyển là ông Đào Nam Hải từ ngày 30.5.

Từ ngày 8.5, ông Đào Nam Hải bị tạm dừng quyền và nghĩa vụ của tổng giám đốc quy định tại Điều lệ Petrolimex. Tập đoàn này giao cho ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex, người đại diện theo pháp luật của tập đoàn, tạm thời điều hành Petrolimex.

Các động thái trên được Petrolimex đưa ra sau khi ngày 6.5, Bộ Tài chính ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex đối với ông Đào Nam Hải, người đại diện phần vốn nhà nước, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Petrolimex, cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 của Bộ Công an mới đây, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Nam Hải để điều tra về tội nhận hối lộ.