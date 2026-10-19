Ông Macron cảnh báo 'không khoan nhượng' với nhóm kích động bạo lực trong biểu tình

Tin liên quan Pháp trước nguy cơ biểu tình ngày càng lan rộng, dữ dội hơnKhi làn sóng biểu tình của phong trào học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập bước sang tuần thứ 3, lượng người tham gia tuần hành trên khắp nước Pháp để ủng hộ đã tăng lên hơn gấp đôi. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề pháp biểu tình ở Pháp Tổng thống Macron
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