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    Ông Macron cảnh báo 'không khoan nhượng' với nhóm kích động bạo lực trong biểu tình

    Ông Macron cảnh báo 'không khoan nhượng' với nhóm kích động bạo lực trong biểu tình

    La Vi - Bảo Hoàng
    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18.10 đã lên tiếng kêu gọi người dân kiềm chế, đồng thời lên án một bộ phận người lợi dụng biểu tình để cướp phá.

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